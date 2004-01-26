Buikema, John

John Buikema
MANTENO -- John Andrew Buikema, 55, of Manteno, formerly of Grant Park and Beecher, died Saturday (Jan. 24, 2004) in Cleveland, Ohio.
Cremation rites have been accorded.
A memorial service will be held at a later date.
Memorials may be made to the donor's choice.
Mr. Buikema was a member of Local 150 Operating Engineers. He was the owner of Buikema's Hardware in Beecher.
He was born June 10, 1948, in Evergreen Park, the son of Arthur Sr. and Jessie Ebbens Buikema. His mother is deceased.
His wife, Gloria, died April 4, 1997.
Surviving are his father and stepmother, Arthur Sr. and Eileen Buikema of Beecher; two brothers and sisters-in-law, Art and Alison Buikema of Blacksburg, Va., Robert and Ginger Buikema of Beecher; one stepsister and stepbrother-in-law, Patty and Jerry Meyer of Beecher; four stepbrothers and stepsisters-in-law, Roger and Sheri Karstensen, Myron and Barb Karstensen, Tom and Jody Karstensen, Darrell and Susan Karstensen, all of Beecher; four wonderful stepgrandchildren, Trevor, Devon, Bailey and Michael, all of Bourbonnais.
Mr. Buikema was a veteran of the Vietnam War.
He dearly loved his grandchildren and enjoyed making everyone laugh. (Pd.)