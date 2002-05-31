tuesbury4 services

Jennie DaCosse
CLIFTON -- A funeral Mass for Jennie Lazzara DaCosse, 91, of Clifton, formerly of Kankakee, was celebrated May 30 at St. Joseph Catholic Church in Bradley. Rev. John Antczak officiated.
Mrs. DaCosse died May 27, 2002.
Burial was in Mount Calvary Cemetery. Pallbearers were David, Matt, Patrick, Dennis and Ellen Skelly, Anne Berns, Robin Coash, Nancy Donley and Jo Clevenger.
David Pretty
A funeral Mass for David B. Pretty, 81, of Kankakee, was celebrated May 31 at St. Rose of Lima Catholic Church. Rev. Richard Jacklin will officiate.
Mr. Pretty died May 27, 2002.
Burial was in Mount Calvary Cemetery. Pallbearers were David Haremski, Matthew Diefenbach, Mark Pilman, Bill Trusty, Louis Rivard and Hubert Remillard.