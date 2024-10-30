Shaw Local

Kankakee County area 2024 Trick-or-Treat hours

By Daily Journal staff report

Aroma Park: 4 - 7 p.m.

Ashkum: 5 - 8 p.m.

Beaverville: 5 - 8 p.m.

Beecher: 4 - 7 p.m.

Bonfield: 6 - 8 p.m.

Bradley: 4:30 - 6:30 p.m.

Braidwood: 5 - 8 p.m.

Bourbonnais: 5 - 7 p.m.

Buckingham: 5 - 7 p.m.

Chebanse: 5 - 7 p.m.

Cissna Park: 4 - 7 p.m.

Clifton: 5 - 7 p.m.

Coal City: 4 - 7 p.m.

Gardner: 4 - 7 p.m.

Grant Park: 4 - 7 p.m.

Herscher: 4:30 - 7 p.m.

Kankakee: 5 - 7 p.m.

Limestone: 5 - 7 p.m.

Manteno: 5 - 7 p.m.

Milford: 5 - 7 p.m.

Momence: 4 - 7 p.m.

Peotone: 4 - 7 p.m.

St. Anne: 5 - 7 p.m.

Watseka: 4 - 7 p.m.

Wilmington: 4:30 - 7:30 p.m.