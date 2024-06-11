CDB hosting free event at KCC for local contractors, businesses

The Capital Development Board is holding a free informational outreach session from 9:30 a.m. to noon June 26 at Kankakee Community College.
The event is for local contractors and businesses to learn more about opportunities available through government construction contracts. It includes information on pre-qualifying as a government contractor; how to bid on CDB projects; and what qualifies a business for diversity certification as Minority Business Enterprise, Women Business Enterprise, Veteran Business Enterprise and Persons with Disability Business Enterprise.
In addition to construction businesses, the CDB recommends the session to purchasing officers from school districts and municipalities.
Although the event is free, participants are asked to register at <a href="https://bit.ly/3ygKqd5" target="_blank">bit.ly/3ygKqd5</a>. The session will be in KCC’s Advanced Technology Education Center, Room T205. KCC is at 100 College Drive in Kankakee.
The CDB is a state agency responsible for overseeing the construction of state-owned buildings. It allocates approximately $1.2 billion annually across roughly 700 projects.