Local News | Kankakee County

Trick-or-Treat hours for Halloween 2023

By Daily Journal staff report

The following communities have announced official trick-or-treat hours. All hours take place today.

• Aroma Park: 4-7 p.m.

• Ashkum: 5-7 p.m.

• Beecher: 4-7 p.m.

• Bonfield: 6-8 p.m.

• Bourbonnais: 5-7 p.m.

• Bradley: 4:30-6:30 p.m.

• Braidwood: 5-8 p.m.

• Campus: 5-6:30 p.m.

• Chebanse: 5-7:30 p.m. 

• Coal City: 4-7 p.m.

• Grant Park: 4-7 p.m.

• Herscher: 4-6:30 p.m.

• Kankakee: 5-7 p.m.

• Limestone: 5-7 p.m.

• Manteno: 5-7 p.m.

• Momence: 4-7 p.m.

• Peotone: 4-7 p.m.

• Watseka: 4-7 p.m.

• Wilmington: 4:30-7:30 p.m.