Trick-or-Treat hours for Halloween 2023

Daily Journal staff report
The following communities have announced official trick-or-treat hours. All are hours take place on Tuesday, Oct. 31.
• Aroma Park: 4-7 p.m.
• Ashkum: 5-7 p.m.
• Beecher: 4-7 p.m.
• Bonfield: 6-8 p.m.
• Bourbonnais: 5-7 p.m.
• Bradley: 4:30-6:30 p.m.
• Braidwood: 5-8 p.m.
• Chebanse: 5-7:30 p.m.
• Coal City: 4-7 p.m.
• Grant Park: 4-7 p.m.
• Herscher: 4-6:30 p.m.
• Kankakee: 5-7 p.m.
• Limestone: 5-7 p.m.
• Manteno: 5-7 p.m.
• Momence: 4-7 p.m.
• Peotone: 4-7 p.m.
• Watseka: 4-7 p.m.
• Wilmington: 4:30-7:30 p.m.