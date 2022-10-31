Trick-or-Treat hours for Halloween 2022

The following communities have announced official trick-or-treat hours. All are tonight.
<ul><li>Aroma Park: 4 to 7 p.m.</li><li>Beecher: 4 to 7 p.m.</li><li>Bonfield: 6 to 8 p.m.</li><li>Bourbonnais: 5 to 7 p.m.</li><li>Bradley: 4:30 to 6:30 p.m.</li><li>Braidwood: 5 to 8 p.m.</li><li>Chebanse: 5 to 7 p.m.</li><li>Coal City: 4 to 7 p.m.</li><li>Essex: 4:30 to 6:30 p.m.</li><li>Grant Park: 4 to 7 p.m.</li><li>Herscher: 4 to 6:30 p.m.</li><li>Kankakee: 5 to 7 p.m.</li><li>Limestone: 4 to 6:30 p.m.</li><li>Manteno: 5 to 7 p.m.</li><li>Momence: 4 to 7 p.m.</li><li>Peotone: 4 to 7 p.m.</li><li>Watseka: 4 to 6 p.m.</li><li>Wilmington: 4 to 7:30 p.m.</li></ul>