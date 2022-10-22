Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Local News | Kankakee County

Treat-or-Treat hours set for area communities

By Daily Journal staff report

The following communities have announced official trick-or-treat hours. All are Monday, Oct. 31.

Aroma Park: 4 to 7 p.m.

Beecher: 4 to 7 p.m.

Bonfield: 6 to 8 p.m.

Bourbonnais: 5 to 7 p.m.

Bradley: 4:30 to 6:30 p.m.

Braidwood: 5 to 8 p.m.

Chebanse: 5 to 7 p.m.

Coal City: 4 to 7 p.m.

Essex: 4:30 to 6:30 p.m.

Grant Park: 4 to 7 p.m.

Herscher: 4 to 6:30 p.m.

Kankakee: 5 to 7 p.m.

Limestone: 4 to 6:30 p.m.

Manteno: 5 to 7 p.m.

Momence: 4 to 7 p.m.

Peotone: 4 to 7 p.m.

Watseka: 4 to 6 p.m.

Wilmington: 4 to 7:30 p.m.