Treat-or-Treat hours set for area communities

The following communities have announced official trick-or-treat hours. All are Monday, Oct. 31.
Aroma Park: 4 to 7 p.m.
Beecher: 4 to 7 p.m.
Bonfield: 6 to 8 p.m.
Bourbonnais: 5 to 7 p.m.
Bradley: 4:30 to 6:30 p.m.
Braidwood: 5 to 8 p.m.
Chebanse: 5 to 7 p.m.
Coal City: 4 to 7 p.m.
Essex: 4:30 to 6:30 p.m.
Grant Park: 4 to 7 p.m.
Herscher: 4 to 6:30 p.m.
Kankakee: 5 to 7 p.m.
Limestone: 4 to 6:30 p.m.
Manteno: 5 to 7 p.m.
Momence: 4 to 7 p.m.
Peotone: 4 to 7 p.m.
Watseka: 4 to 6 p.m.
Wilmington: 4 to 7:30 p.m.