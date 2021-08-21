Municipal population changes

<strong>KANKAKEE COUNTY:</strong>
Kankakee - 27,537 (2010); 24,052 (2020)
Bradley - 15,895; 15,419
Bourbonnais - 18,631; 18,164
Buckingham - 300; 244
Chebanse - 1,062; 1,044
Herscher - 1,591; 1,521
Irwin - 74; 68
Limestone - 1,598; 1,558
Bonfield - 382; 351
Manteno - 9,204; 9,210
Momence - 3,310; 3,117
St. Anne - 1,257; 1,161
Grant Park - 1,331; 1,294
Aroma Park - 743; 664
Reddick - 163; 199
Sun River Terrace - 528; 455
Hopkins Park - 603; 597
Essex - 802; 841
Sammons Point - 279; 214
Union Hill - 58; 55
<strong>IROQUOIS COUNTY:</strong>
Watseka - 5,255 (2010); 4,679 (2020)
Ashkum - 761; 750
Beaverville - 362; 306
Iroquois - 154; 133
Chatsworth - 1,205; 1,185
Clifton - 1,468; 1,352
Cissna Park - 846; 817
Crescent City - 615; 594
Donovan - 304; 251
Gilman - 1,814; 1,738
Martinton - 381; 334
Milford - 1,306; 1,158
Onarga - 1,368; 1,333
Papineau - 171; 133
Sheldon - 1,070; 965
Thawville - 241; 215
<strong>WILL COUNTY:</strong>
Beecher - 4,359 (2010); 4,713 (2020)
Braidwood - 6,191; 6,194
Crete - 8,259; 8,465
Elwood - 2,279; 2,229
Manhattan - 7,051; 9,385
Monee - 5,148; 5,128
Peotone - 4,142; 4,150
Wilmington - 5,724; 5,664
<strong>LIVINGSTON COUNTY:</strong>
Dwight - 4,260 (2010); 4,032 (2020)
Fairbury - 3,757; 3,633
Pontiac - 11,931; 11,150
<strong>FORD COUNTY:</strong>
Gibson City - 3,407 (2010); 3,475 (2020)
Paxton - 4,473; 4,450
Piper City - 826; 745
<strong>GRUNDY COUNTY:</strong>
Braceville - 793 (2010); 724 (2020)
Coal City - 5,587; 5,705
Gardner - 1,463; 1,366
Morris - 13,636; 14,163
