Municipal population changes

By Lee Provost

<strong>KANKAKEE COUNTY:</strong>

Kankakee - 27,537 (2010); 24,052 (2020)

Bradley - 15,895; 15,419

Bourbonnais - 18,631; 18,164

Buckingham - 300; 244

Chebanse - 1,062; 1,044

Herscher - 1,591; 1,521

Irwin - 74; 68

Limestone - 1,598; 1,558

Bonfield - 382; 351

Manteno - 9,204; 9,210

Momence - 3,310; 3,117

St. Anne - 1,257; 1,161

Grant Park - 1,331; 1,294

Aroma Park - 743; 664

Reddick - 163; 199

Sun River Terrace - 528; 455

Hopkins Park - 603; 597

Essex - 802; 841

Sammons Point - 279; 214

Union Hill - 58; 55

<strong>IROQUOIS COUNTY:</strong>

Watseka - 5,255 (2010); 4,679 (2020)

Ashkum - 761; 750

Beaverville - 362; 306

Iroquois - 154; 133

Chatsworth - 1,205; 1,185

Clifton - 1,468; 1,352

Cissna Park - 846; 817

Crescent City - 615; 594

Donovan - 304; 251

Gilman - 1,814; 1,738

Martinton - 381; 334

Milford - 1,306; 1,158

Onarga - 1,368; 1,333

Papineau - 171; 133

Sheldon - 1,070; 965

Thawville - 241; 215

<strong>WILL COUNTY:</strong>

Beecher - 4,359 (2010); 4,713 (2020)

Braidwood - 6,191; 6,194

Crete - 8,259; 8,465

Elwood - 2,279; 2,229

Manhattan - 7,051; 9,385

Monee - 5,148; 5,128

Peotone - 4,142; 4,150

Wilmington - 5,724; 5,664

<strong>LIVINGSTON COUNTY:</strong>

Dwight - 4,260 (2010); 4,032 (2020)

Fairbury - 3,757; 3,633

Pontiac - 11,931; 11,150

<strong>FORD COUNTY:</strong>

Gibson City - 3,407 (2010); 3,475 (2020)

Paxton - 4,473; 4,450

Piper City - 826; 745

<strong>GRUNDY COUNTY:</strong>

Braceville - 793 (2010); 724 (2020)

Coal City - 5,587; 5,705

Gardner - 1,463; 1,366

Morris - 13,636; 

