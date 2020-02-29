Kankakee County polling places

<strong>Yellowhead 1:</strong> Grant Park Community Building, 209 W. Dixie Highway, Grant Park
<strong>Sumner:</strong> Sumner Township Building, 9074 N 8000 E. Road, Grant Park
<strong>Manteno 1:</strong> Manteno Middle School, 250 N. Poplar St., Manteno
<strong>Manteno 2:</strong> Manteno Middle School, 250 N. Poplar St., Manteno
<strong>Manteno 3:</strong> Leo T. Hassett Community Center, 211 N. Main St., Manteno
<strong>Manteno 4:</strong> Christian Church of Manteno, 401 E. Third St., Manteno
<strong>Manteno 5:</strong> Leo T. Hassett Community Center, 211 N. Main St., Manteno
<strong>Manteno 6:</strong> Manteno Township Hall, 1030 Boudreau Road, Manteno
<strong>Manteno 7:</strong> Manteno Fire Station, 13 S. Walnut St., Manteno
<strong>Rockville 1:</strong> People’s Church, 6644 N 1000W Road, Bourbonnais
<strong>Momence 1:</strong> Schoeffner Memorial Building, 105 E. Second St., Momence
<strong>Momence 2:</strong> Momence City Hall, 105 W. Washington St., Momence
<strong>Ganeer 1:</strong> Ganeer Township Hall, 120 W. Washington, Momence
<strong>Ganeer 2:</strong> Sun River Terrace Community Center, 7219 E. Chicago St. Sun River Terrace
<strong>Ganeer 3:</strong> First United Methodist Church, 111 W. Fourth, Momence
<strong>Limestone 1:</strong> Limestone Township Hall, 5030 W. Illinois Route 17, Kankakee
<strong>Limestone 2:</strong> Church of the Nazarene, 863 N 5000W Road, Kankakee
<strong>Limestone 3:</strong> First Baptist Church, 1756 W. Illinois Route 113, Kankakee
<strong>Limestone 4:</strong> Limestone Township Library, 2701 W. Tower Road, Kankakee
<strong>Salina:</strong> 1 Lions Club, 148 S. Stanford, Bonfield
<strong>Essex 1:</strong> Essex Village Hall, 219 W. Main St., Essex
<strong>Pembroke 1:</strong> Pembroke Public Library, 13130 E Central St., Pembroke Twp.
<strong>St. Anne:</strong> First Presbyterian Church, 334 S St. Louis Ave., St. Anne
<strong>Aroma 1:</strong> Eastridge Church of the Nazarene, 2679 E. Court St., Kankakee
<strong>Aroma 2:</strong> Journey Church, 2861 Waldron Road, Kankakee
<strong>Aroma 4:</strong> Aroma Fire Station, 6435 Warren St., St. Anne
<strong>Otto 1:</strong> Joint Armed Forces Reserve Center, 1191 E 4000 S Road, Kankakee
<strong>Otto 2:</strong> Zion Lutheran Church, 190 Concordia Drive, Chebanse
<strong>Pilot 1:</strong> Herscher Village Hall, 272 E. Second St., Herscher
<strong>Pilot 2:</strong> Herscher Christian Church, 30 Tobey Drive., Herscher
<strong>Norton 1:</strong> Reddick Fire Station, 210 E. Main, Reddick
<strong>Kankakee 1:</strong> Beckman Park Field House, 1605 Cobb Blvd., Kankakee
<strong>Kankakee 2:</strong> St. Paul’s Lutheran Church, 348 E. Merchant St., Kankakee
<strong>Kankakee 3:</strong> Westbrook Church of the Nazarene, 900 West Jeffery, Kankakee
<strong>Kankakee 4:</strong> Kankakee County Health Department, 2390 W. Station St., Kankakee
<strong>Kankakee 6:</strong> Civic Auditorium, W. Charles St., and S. 8th Ave., Kankakee
<strong>Kankakee 10:</strong> Asbury United Methodist Church, 196 S. Harrison Ave., Kankakee
<strong>Kankakee 11:</strong> First Church of the Nazarene, 1000 N. Entrance Ave., Kankakee
<strong>Kankakee 12:</strong> KVPD Recreation Center, 150 N. Indiana, Kankakee
<strong>Kankakee 14:</strong> Pioneer Park Community Building, 750 N. Hobbie Ave., Kankakee
<strong>Kankakee 15:</strong> Kankakee County Housing Authority, 185 N. St. Joseph, Kankakee
<strong>Bourbonnais 1:</strong> Municipal Building (Downstairs), 700 Main St., Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 2:</strong> American Lutheran Church, 1560 Career Center Road, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 3:</strong> Bourbonnais Library, 250 W. John Casey, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 4:</strong> Exploration Station a Children’s Museum, 1095 W. Perry St., Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 5:</strong> Central Christian Church, 310 Main St. NW, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 6:</strong> Bethel Baptist Church, 119 W. Bethel Drive, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 7:</strong> Friendswood Christian Church, 3268 N. Glenn Road, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 8:</strong> Bradley Village Hall, 147 S. Michigan, Bradley
<strong>Bourbonnais 10:</strong> Bradley Library, 296 N. Fulton, Bradley
<strong>Bourbonnais 11:</strong> River Valley Christian Fellowship, 800 Cardinal Dr., Bradley
<strong>Bourbonnais 13:</strong> Bradley Place Community Building, 117 Uncle Leo Drive, Bradley
<strong>Bourbonnais 14:</strong> Bourbonnais Twp. Building, 1350 Armour Road, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 15:</strong> Riverside Health & Fitness, 100 Fitness Drive, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 16:</strong> Bradley Central School, 260 N. Wabash, Bradley
<strong>Bourbonnais 17:</strong> Maternity BVM, 308 E. Marsile, Bourbonnais
<strong>Bourbonnais 18:</strong> Calvary Bible Church, 2587 E. Armour Road, Bradley
<strong>Bourbonnais 20:</strong> Cornerstone Church, 855 W 5000N Road, Bourbonnais
<strong>Source:</strong> Kankakee County Clerk’s Office