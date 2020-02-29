Democratic Party ballot for March 17 primary election

Below are all races and candidates that appear on the official Democratic ballot in the March 17 primary election:
<strong>President of the United States</strong>
Amy J. Klobuchar, Deval Patrick, Bernie Sanders, Joseph R. Biden, Michael R. Bloomberg, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Tom Steyer, Andrew Yang, Michael Bennet, John K. Delaney, Tulsi Gabbard C, Ory Booker
<strong>United States Senator</strong>
Richard J. Durbin
<strong>U.S. Representative 2nd Congressional District</strong>
Robin Kelly Marcus Lewis
<strong>State Senator 40th Legislative District</strong>
Patrick J. Joyce, Marta Perales, Lori Wilcox, Monica M. Gordon
State Representative 79th District
Robert S. Ellington-Snipes, Charlene Eads
<strong>State Representative 34th District</strong>
<strong>Nicholas</strong> “Nick” Smith
<strong>County Circuit Clerk</strong>
Dondi Maricle
<strong>Recorder</strong>
Laurel “Lori” Gadbois
<strong>County Auditor</strong>
No candidate
<strong>State’s Attorney</strong>
Jim Rowe
<strong>Coroner</strong>
No Candidate
<strong>Kankakee County Board</strong>
<strong>District 1:</strong> No Candidate
<strong>District 3:</strong> No Candidate
<strong>District 5:</strong> No Candidate
<strong>District 7:</strong> No Candidate
<strong>District 9:</strong> No Candidate
<strong>District 11:</strong> No Candidate
<strong>District 13:</strong> No Candidate
<strong>District 15:</strong> Kimberly A. Hudson
<strong>District 17:</strong> George Washington Jr.
<strong>District 19:</strong> Patricia A. Polk
<strong>District 21:</strong> Larry A. Kerkstra
<strong>District 23:</strong> Heather Bryan
<strong>District 24:</strong> No Candidate
<strong>District 25:</strong> Joe Turner
<strong>District 27:</strong> No Candidate
<strong>Judge, Circuit Court 21st Judicial Circuit Kankakee County (Clark E. Erickson vacancy)</strong>
Kenneth Wright
<strong>Judge, Circuit Court Twenty-First Judicial Circuit Kankakee County (Michael J. Kick vacancy)</strong>
No candidate