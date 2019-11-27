27 obituaries

<div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">Thomas Amsden, Flora<br />Albert Belletete, Kankakee<br />Ronald Brockway, <span>Dana Point, Calif.<br /><span>Patricia Hinojosa, Kankakee</span><br />George Meli, Kankakee</span><br />Jacqueline Serene, Clifton<br />Leola Shea, Aroma Park<br />Rita Williams, Manteno<br />Gerald Wroblewski Sr., St. Anne</div></div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene