21 obituaries

<div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">
Shirley Byler, Bourbonnais<br /><br />Wayne Hove, Kankakee<br /><br />Rose Leppert, Kankakee<br /><br />Mary Ponton, Kankakee
Paul Redman, Momence
</div></div><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"> </div>