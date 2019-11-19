Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Local News | Kankakee County

19 obituaries

By Daily Journal

<div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">Jean Albrecht, Manteno<br />Leona Atkinson, Bradley<br />Blake Burnside, Hoopeston<br /><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">William Doran, Kankakee<br />Timothy Oberg, Plainfield</div></div>