9 obituaries

<div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">
Dan Cross, Milford<br /><br />James Davis, Kankakee
William Doran, Kankakee
Kevin Hansen, Watseka
Margaret "Peggy" Kerouac, Bourbonnais
Rita Klover, Braidwood<br /><br />Steven McCullough, West Chester, Ohio
Alexander McIntyre, Kankakee<br /><br />Clotee Murray, Pembroke Township
Richard Scharp, Pittsburgh, Pa.<br /><br />Michael Skeldon, Wakefield, Mass.
Rev. Don Richard Stuckwisch Sr., Goodwine
Anthony Sulla, Sparta, Ga.
Nancy Trusty, Bradley
Dr. Gerald VerMeulen, Lake Forest
David Williams, Winfield, Iowa
</div><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"> </div>