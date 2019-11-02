2 obituaries

<div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"><div class="gmail_default">
Brian Canfield, Manteno<br /><br />Ellen Galeaz, Campus
Robert Leach, Watseka<br /><br />Jamie Neumann, Watseka<br /><br />Walter Running, Kankakee <br /><br />Barbara Salery, Bourbonnais</div><br />Harriet Topliff, Bradley</div><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"> </div>