30 obituaries

<div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">
Elizabeth Bovie-Martin, Bourbonnais<br /><br />Gerald Buckman, Kankakee<br /><br />Terry “Pete” Elbert, Chebanse
Janice Randolph, Kankakee<br /><br />Barbara Salery, Bourbonnais</div><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;">Ralph Welch, Bradley<br /><br />Leonard Wisniewski, Martinton</div><div class="gmail_default" style="margin: 0px 0px 10px; color: #000000; font-family: Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 15.4px;"> </div>