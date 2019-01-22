22 obituaries

<div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Thomas Bernier</strong>, Kankakee</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Leora Glogowski</strong>, Momence</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Glenn Houk</strong>, St. Anne</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Jacqueline McCoin</strong>, Versailles, Mo.</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Willard Meier</strong>, Beecher</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Dr. Michael Ouwenga</strong>, Fowler</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Pamela Pugh</strong>, Gilman</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Marguerite L. Rude</strong>, Bradley</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>Leon Soucie</strong>, Kankakee</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"><strong>James Trost</strong>, Kankakee</div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"> </div><div class="gmail_default" style="font-size: small;"> </div>
