Glad Fest schedule

<strong>Saturday</strong>
8 a.m.-3 p.m.: Car show and flea, craft and antique market at Momence Island Park
3 p.m.: Grand Street Parade
4-10:30 p.m.: Carnival at Jeneir School Grounds
8 p.m.-midnight: Beer tent
8 p.m.-midnight: "Black Cadillac" at River Street Stage
10 p.m.: 31 day earlybird raffle drawing at River Street Stage
<strong>Sunday</strong>
8 a.m.-3 p.m.: Flea, craft and antique market at Momence Island Park
11 a.m.: Beer and Bloody Mary tent opens
Noon-4 p.m.: Adult bean gag tournament and beer tent
Noon-3 p.m.: Bingo hosted by Momence VFW at East End Pavilion Island Park
1-4 p.m.: KGB Band at River Street Stage