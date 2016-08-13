Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Local News | Kankakee County

Glad Fest schedule

By Daily Journal

<strong>Saturday</strong>

8 a.m.-3 p.m.: Car show and flea, craft and antique market at Momence Island Park

3 p.m.: Grand Street Parade

4-10:30 p.m.: Carnival at Jeneir School Grounds

8 p.m.-midnight: Beer tent

8 p.m.-midnight: "Black Cadillac" at River Street Stage

10 p.m.: 31 day earlybird raffle drawing at River Street Stage

<strong>Sunday</strong>

8 a.m.-3 p.m.: Flea, craft and antique market at Momence Island Park

11 a.m.: Beer and Bloody Mary tent opens

Noon-4 p.m.: Adult bean gag tournament and beer tent

Noon-3 p.m.: Bingo hosted by Momence VFW at East End Pavilion Island Park

1-4 p.m.: KGB Band at River Street Stage