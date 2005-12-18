TOP HIGH SCHOOL SCORES
PRAIRIE STATE ACHIEVEMENT EXAM
Measured as the percentage of students who meet or exceed Illinois State Learning Standards. Only high school juniors are tested. A 100 is a perfect score.
READING -- 74.5
Gardener South Wilmington Township High School, Gardner.
MATH -- 66.7
Cissna Park Senior High School, Cissna Park.
SCIENCE -- 80
Cissna Park Senior High School, Cissna Park.
ACT
A component of the PSAE, but includes scores for seniors. The perfect ACT score is 36.
COMPOSITE SCORE -- 20.9
Reed Custer High School, Braidwood.
ENGLISH -- 21.2
Cissna Park Senior High School, Cissna Park.
MATH -- 20.9
Cissna Park Senior High School, Cissna Park.
READING -- 21.4
Manteno High School, Manteno.
SCIENCE -- 21.4
Reed Custer High School, Braidwood.