Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Local News | Kankakee County

TOP High School scores

By

TOP HIGH SCHOOL SCORES

PRAIRIE STATE ACHIEVEMENT EXAM

Measured as the percentage of students who meet or exceed Illinois State Learning Standards. Only high school juniors are tested. A 100 is a perfect score.

READING -- 74.5

Gardener South Wilmington Township High School, Gardner.

MATH -- 66.7

Cissna Park Senior High School, Cissna Park.

SCIENCE -- 80

Cissna Park Senior High School, Cissna Park.

ACT

A component of the PSAE, but includes scores for seniors. The perfect ACT score is 36.

COMPOSITE SCORE -- 20.9

Reed Custer High School, Braidwood.

ENGLISH -- 21.2

Cissna Park Senior High School, Cissna Park.

MATH -- 20.9

Cissna Park Senior High School, Cissna Park.

READING -- 21.4

Manteno High School, Manteno.

SCIENCE -- 21.4

Reed Custer High School, Braidwood.