Election Results

<font size="2"><strong><font color="#FF0000">►= declared winner

</font></strong></font>

<font size="2">Last updated

</font>

<font size="2"><br clear="all" /> <br clear="all" /></font>

<font size="2"><a href="#Kankakee%20county%20races">Kankakee County</a> | <a href="#Iroquois%20County%20races">Iroquois County</a> | <a href="#Will%20County%20races">Will County</a> | <a href="#Grundy%20County%20races">Grundy County</a> | <a href="#Ford%20County%20races">Ford County</a> | <a href="#Livingston%20County%20races">Livingston County</a> | <a href="#State%20races">State races</a>

</font>

<font size="2"><br clear="all" /></font>

<font size="2"><strong><a name="Kankakee County races"></a><font color="#0000FF">KANKAKEE COUNTY RACES</font></strong></font>

<font size="2"><br clear="all" /></font>

<font size="2"><strong>RECORDER OF DEEDS (D)</strong>

<font size="1">88 of 88 precincts reporting</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" style="width: 350px; height: 63px;" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>BRUCE ADAMS</strong></td> <td><strong>CHERYL JONES</strong></td> <td><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font><strong>LORI GADBOIS</strong></td> </tr> <tr> <td>3363</td> <td>3041</td> <td>3364</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>AUDITOR (R)

</strong> <font size="1">88 of 88 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>GLORIA LOCHNER<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>AIMEE JONES-LUEDTKE<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>2592</td> <td>3685</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>COUNTY BOARD DISTRICT 19 (D)

<font size="1">3</font></strong> <font size="1">of 3 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font><strong>PAT POLK<br /></strong></td> <td><strong>ELMER WILSON<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>298</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" />

<font size="2"><strong>SAMMONS POINT REFERENDUM</strong>

<font size="1">2 of 2 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font><strong>PASS</strong></td> <td><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>MOMENCE SCHOOL BOARD REFERENDUM</strong>

<font size="1">* Question did not pass in one fractional area

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>FAIL*<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>694</td> <td>396</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<br clear="all" /> <font size="1">* Referendum had to pass in each of the four fractional areas and two townships that make up the school district.</font><br clear="all" /> <br clear="all" /> <strong><a name="Iroquois County races"></a> <font size="2" color="#0000FF">IROQUOIS COUNTY RACES</font></strong><font color="#0000FF">

</font>

<font size="2"><strong>IROQUOIS COUNTY BOARD DISTRICT 2 (R)</strong>

</font> <font size="2"><font size="2"><font size="1">Top 2</font></font></font> <font size="2"><font size="2"><font size="1">advance

</font></font></font> <font size="2">

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" style="width: 350px; height: 63px;" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>KATHY EBERT<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>BRET SCHMID</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>ERNEST CURTIS</strong></td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>840</td> <td>642</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><font size="2"><strong>IROQUOIS COUNTY BOARD DISTRICT 5 (R)

</strong> <font size="1">Top 3</font></font></font> <font size="2"><font size="2"><font size="1">advance</font></font></font>

<font size="2"><font size="2">

</font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>JIM<br /> HURT<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>JAMES<br /> MCCRAY<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>DAN<br /> PURSLEY<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>CHARLES<br /> ALT<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>518</td> <td>680</td> <td>574</td> <td>673</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2">

</font>

<font size="2"><strong>BEAVER TOWNSHIP CORPORATE FUND REFERENDUM</strong>

<font size="1">1 of 1 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>BEAVER TOWNSHIP RESCUE & EMERGENCY FUND REFERENDUM</strong>

<font size="1">1 of 1 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>PASS</strong></td> <td><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>GILMAN-DANFORTH LIBRARY REFERENDUM</strong>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>396</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>

IROQUOIS WEST SCHOOL TAX RATE REFERENDUM</strong>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>417</td> <td>721</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>

</strong></font>

<font size="2"><strong>IROQUOIS WEST SCHOOL OPERATION/MAINTENANCE FUND REFERENDUM</strong>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>

</strong></font>

<font size="2"><strong>LOVEJOY TOWNSHIP CORPORATE FUNDS REFERENDUM</strong>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>

</strong></font>

<font size="2"><strong>LOVEJOY TOWNSHIP ROAD AND BRIDGE FUND REFERENDUM</strong>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>PASS</strong></td> <td><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>

</strong></font>

<font size="2"><strong>SHELDON PUBLIC LIBRARY CORPORATE TAX REFERENDUM</strong>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>

</strong></font>

<font size="2"><strong>STOCKLAND TOWNSHIP CORPORATE FUNDS REFERENDUM</strong>

<font size="1">1 of 1 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font><strong>PASS</strong></td> <td><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>64%</td> <td>36%</td> </tr> </tbody> </table>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /> <font size="2"><br clear="all" /> <br clear="all" /> <strong><a name="Will County races"></a><font color="#0000FF">WILL COUNTY RACES</font></strong><font color="#0000FF">

</font>

</font>

<font size="2"><font size="2"><strong>WILL COUNTY BOARD DISTRICT 6 (R)

</strong> <font size="1">Top 3</font></font></font> <font size="2"><font size="2"><font size="1">advance</font></font></font>

<font size="2"><font size="2"><font size="1">56 of 56 precincts reporting

</font>

</font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>DON GOULD<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>KERRY SHERIDAN<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>DEBORAH ROZAK<br /></strong></td> <td><strong>LARRY TROUTMAN<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>4756</td> <td>4293</td> <td>4076</td> <td>3479</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2">

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /> <font size="2"><strong>WILL COUNTY BOARD DISTRICT 6 (D)</strong>

<font size="1">Top 3 advance

56 of 56 precincts reporting

</font>

</font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>MARK<br /> FUMAGALLI<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>SHARON<br /> MAY<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>WILLIAM WELCH</strong></td> </tr> <tr> <td>4115</td> <td>5394</td> <td>5167</td> </tr> <tr> <td><strong>JOSEPH RODAWOLD<br /></strong></td> <td><strong>OLIVER HARPER JR.<br /></strong></td> <td><strong><br /></strong></td> </tr> <tr> <td>2659</td> <td>2892</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2">

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /> <strong>CUSTER TOWNSHIP FIRE PROTECTION DISTRICT REFERENDUM</strong>

<font size="1">1 of 1 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>35%</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /> <font size="2"><strong>CRETE ADVISORY REFERENDUM</strong>

<font size="1">17 of 17 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>2347</td> <td>3125</td> </tr> <tr> <td>43%</td> <td>57%</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><strong>PEOTONE SCHOOL BOARD REFERENDUM</strong>

<font size="1">10 of 10 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" style="width: 350px; height: 63px;"> <tbody> <tr> <td><strong>PASS</strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font><strong>FAIL<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>867</td> <td>2058</td> </tr> <tr> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <strong><a name="Grundy County races"></a><font size="2"><font color="#0000FF">GRUNDY COUNTY RACES</font></font></strong> <font color="#0000FF">

</font>

<font size="2"><font size="2"><strong><a name="Ford County races"></a><font color="#0000FF">FORD COUNTY RACES</font></strong> <font color="#0000FF">

</font></font></font>

<font size="2"><font size="2">

</font></font>

<font size="2"><strong>FORD COUNTY CIRCUIT CLERK (R)

</strong> <font size="1">22 of 22 precincts reporting

</font>

</font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font></font></font></font><strong>KIM EVANS<br /></strong></td> <td><strong>BARB KING<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>1231</td> <td>860</td> </tr> </tbody> </table>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /> <font size="2"><font size="2"><strong><a name="Livingston County races"></a><font color="#0000FF">LIVINGSTON COUNTY RACES</font></strong> <font color="#0000FF">

</font></font></font>

<font size="2"><font size="2">

</font></font> <font size="2"><font size="2"><strong>LIVINGSTON COUNTY BOARD DISTRICT 2 (R)</strong>

<font size="1">Top 4 advance

20 of 20 precincts reporting

</font>

</font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>RICHARD LEE THOMAS<br /></strong></td> <td><strong>JOSEPH D. STEICHEN<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>JUDY L. CAMPBELL</strong></td> </tr> <tr> <td>605</td> <td>747</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font><strong>DAVID HEATH<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>DEE WOODBURN<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></font><strong>ROBERT E. YOUNG<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>843</td> <td>763</td> <td>835</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2">

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /> <font size="2"><strong><a name="State races"></a><font color="#0000FF">STATE RACES</font> <font size="2">

</font></strong></font></font> <font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><strong>

U.S. SENATE (R)

</strong></font></strong> <font size="2"><font size="1">88 of 88 precincts reporting</font></font><strong><font size="2"><font size="1">

</font></font> <font size="2">

</font></strong></font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" style="width: 350px; height: 63px;" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font><strong>STEVEN SAUERBERG<br /></strong></td> <td><strong>ANDY MARTIN<br /></strong></td> <td><strong>MIKE PSAK</strong></td> </tr> <tr> <td>3066</td> <td>2514</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><font size="2"><strong>

</strong></font></font> <font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><strong>

11TH CONGRESSIONAL DISTRICT (R)

</strong></font></strong> <font size="2"><font size="1">88 of 88 precincts reporting</font></font><strong><font size="2"><font size="1">

</font></font> <font size="2">

</font></strong></font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" style="width: 350px; height: 63px;" summary=""> <tbody> <tr> <td><strong>TERRY HEENAN<br /></strong></td> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></strong></font></font><strong>TIMOTHY BALDERMANN</strong></td> <td><strong>JIMMY LEE</strong></td> </tr> <tr> <td>1422</td> <td>4095</td> <td>866</td> </tr> </tbody> </table>

<font size="2"><font size="2"><strong>

<br clear="all" /></strong></font></font> <font size="2"><font size="2"><strong><br clear="all" /> <font size="2"><strong>105TH HOUSE DISTRICT (R)

</strong></font></strong> <font size="2"><font size="1">33 of 33 precincts reporting</font></font><strong><font size="2"><font size="1">

</font>

</font></strong></font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font><strong>SHANE CULTRA<br /></strong></td> <td><strong>DAVID TOMLINSON<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>685</td> </tr> </tbody> </table>

<strong><font size="2"><font size="2"><font color="#0000FF">

<br clear="all" /></font></font></font></strong> <font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><strong>

38TH HOUSE DISTRICT (D)

</strong></font></strong> <font size="2"><font size="1">27 of 27 precincts reporting</font></font><strong><font size="2"><font size="1">

</font>

</font></strong></font></font>

<table width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> <tbody> <tr> <td><font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><font size="2"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">►</font></strong></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font><strong>RUDY MARTIN JR.<br /></strong></td> <td><strong>STEVE STOUT<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>1025</td> <td>987</td> </tr> </tbody> </table>

<strong><font size="2"><font size="2"><font color="#0000FF">

<br clear="all" /></font></font></font></strong><br clear="all" /> <strong><font size="2"><font size="2"><font color="#0000FF"><br clear="all" /> <font size="2"><font size="2">Comprehensive results for Kankakee County races can be found <a href="http://kankakeecountyclerk.com/" target="_blank">here.</a>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> Comprehensive results for Will County races can be found <a href="http://www.willcountydata.com/election/press.htm" target="_blank">here.</a>

<br clear="all" /> <br clear="all" /> Comprehensive results for Grundy County races can be found <a href="http://www.grundyco.org/votetotals/" target="_blank">here</a>.

<br clear="all" /> <br clear="all" /> <br clear="all" /></font></font></font></font></font></strong>