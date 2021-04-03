Shaw Local

Election | Kankakee County

Other contested village races in Kankakee County

By Daily Journal

Momence

Ward 2 Alderman

• Romel Huddleston, Independent

• Joshua Franc, Independent

Ward 4 alderman

• Kristen Strunk, Independent

• Rebecca Cope, Independent

Hopkins Park

Village Trustee

(Vote for 3)

• Zuri Soto, Independent

• Ruthel Teague, Independent

• Victor Rogers, Independent

• Louis Barns, Independent

Aroma Park

Village president

• Linda Fowler, Independent

• Brian Stump, Independent

Village trustee

(Vote for 3)

• Lisa Sabatino, Independent

• Kenny Blake Jr., Independent

• Terry Dutour, Independent

• Randi Cantu, Independent

• Nancy Treankler, Independent

Grant Park

Village president

• Martin Roth, Independent

• Jamie Hawkins, Independent

Bonfield

Village trustee

(Vote for three)

• Christine Papineau, Independent

• Dorothy Powell, Independent

• Mike Damptz, Independent

• William Erickson Jr., Independent

• Bart Durbin, Independent

Essex

Village trustee

(Vote for three)

• William Scholtes, Independent

• John Lord, Independent

• Peter Dvorak, Independent

• John Bohac Jr., Independent