Other contested village races in Kankakee County

Momence
Ward 2 Alderman
• Romel Huddleston, Independent
• Joshua Franc, Independent
Ward 4 alderman
• Kristen Strunk, Independent
• Rebecca Cope, Independent
Hopkins Park
Village Trustee
(Vote for 3)
• Zuri Soto, Independent
• Ruthel Teague, Independent
• Victor Rogers, Independent
• Louis Barns, Independent
Aroma Park
Village president
• Linda Fowler, Independent
• Brian Stump, Independent
Village trustee
(Vote for 3)
• Lisa Sabatino, Independent
• Kenny Blake Jr., Independent
• Terry Dutour, Independent
• Randi Cantu, Independent
• Nancy Treankler, Independent
Grant Park
Village president
• Martin Roth, Independent
• Jamie Hawkins, Independent
Bonfield
Village trustee
(Vote for three)
• Christine Papineau, Independent
• Dorothy Powell, Independent
• Mike Damptz, Independent
• William Erickson Jr., Independent
• Bart Durbin, Independent
Essex
Village trustee
(Vote for three)
• William Scholtes, Independent
• John Lord, Independent
• Peter Dvorak, Independent
• John Bohac Jr., Independent