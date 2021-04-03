Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Election | Kankakee County

Contested races in Village of Bradley

By Daily Journal

<strong>Village president</strong>

• Mike Watson, Progressive Citizens

• Gene Jordan, Democrat

• Lori Gadbois, Bradley Citizens United

<strong>Village clerk</strong>

• Julie Tambling, Progressive Citizens

• Clark Gregoire, Bradley Citizens United

<strong>Village trustees</strong>

<em>(Vote for 3)</em>

• Ryan LeBran, Progressive Citizens

• Brian Tieri, Progressive Citizens

• Grant Vandenhout, Progressive Citizens

• Josh Glenzinski, Democrat

• Robert Redmon, Bradley Citizens United

• Erika McGrath, Bradley Citizens United

• Jeff Hackley, Bradley Citizens United