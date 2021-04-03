Contested races in Village of Bradley

<strong>Village president</strong>
• Mike Watson, Progressive Citizens
• Gene Jordan, Democrat
• Lori Gadbois, Bradley Citizens United
<strong>Village clerk</strong>
• Julie Tambling, Progressive Citizens
• Clark Gregoire, Bradley Citizens United
<strong>Village trustees</strong>
<em>(Vote for 3)</em>
• Ryan LeBran, Progressive Citizens
• Brian Tieri, Progressive Citizens
• Grant Vandenhout, Progressive Citizens
• Josh Glenzinski, Democrat
• Robert Redmon, Bradley Citizens United
• Erika McGrath, Bradley Citizens United
• Jeff Hackley, Bradley Citizens United