Briefcase: Dec. 27, 20223

<strong>Riverside adds nurse practitioner</strong>
Riverside Healthcare in Kankakee recently announced the addition of <strong>Miranda Sirvinskas</strong>, an internal medicine nurse practitioner.
Sirvinskas completed her Bachelor of Science in nursing and Master of Science in nursing, family nurse practitioner, degrees at Chamberlain University in Addison.
In addition to her education, Sirvinskas is a board-certified family nurse practitioner by the American Academy of Nurse Practitioners.
Sirvinskas is accepting new patients at Riverside Medical Group, Internal Medicine Bourbonnais. To schedule an appointment, call 815-935-2784.
For more information, visit riversidehealthcare.org