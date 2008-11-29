Business calendar for Sunday, Nov. 30

<strong>Monday</strong>
Census Jobs Test Session, 10 a.m.-2 p.m., Community Resource Center, 150 N. Indiana Ave., Kankakee.
<strong>Tuesday</strong>
Census Jobs Test Session, 10 a.m.-2 p.m., Bourbonnais Public Library, 250 W. John Casey Rd., Bourbonnais.
<strong>Thursday</strong>
Business After Hours, 5 to 7 p.m., National City Bank building, 1 Dearborn Square, 6th Floor, Kankakee.
Business After Hours, 5:30 p.m., Rad Rides by Troy, 24 E. Third St., Manteno. Call (815) 468-MCC6 to RSVP.
School of Cosmetology Grand Re-Opening Celebration, 5-8 p.m., Kankakee Area Career Center, 4083 N 1000W Road (Career Center Road), Bourbonnais.
<strong>Saturday</strong>
Beecher Chamber of Commerce 12th Annual Festival of Lights parade, Beecher. Call (815) 946-2261 for details.
<strong>Dec. 7</strong>
Christmas, Candlelight and Candycanes: Bed & Breakfast Tours, 1 to 5 p.m., The Magruder House B&B, 691 S. Chicago Ave., Kankakee. $15.
<strong>Dec. 9</strong>
BBRCC Business Resource Committee, 1 p.m., Bradley-Bourbonnais Regional Chamber of Commerce, 1690 Newtowne Drive, Bourbonnais. Call (815) 932-2222 for details.
<strong>Dec. 10</strong>
Kankakee Regional Young Professions Network @Noon, Noon to 1 p.m., Brickstone Restaurant/Brewery, 557 William Latham Drive, Bourbonnais. Call (815) 933-7721 for details.
<strong>Dec. 11</strong>
Business After Hours, 5 to 7 p.m., Acorn Design Source, 815 S. McMullen Drive, Kankakee.