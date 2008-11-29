Shaw Local

Business | Kankakee County

Business calendar for Sunday, Nov. 30

By br>The Daily Journal staff report

<strong>Monday</strong>

Census Jobs Test Session, 10 a.m.-2 p.m., Community Resource Center, 150 N. Indiana Ave., Kankakee.

 

<strong>Tuesday</strong>

Census Jobs Test Session, 10 a.m.-2 p.m., Bourbonnais Public Library, 250 W. John Casey Rd., Bourbonnais.

 

<strong>Thursday</strong>

Business After Hours, 5 to 7 p.m., National City Bank building, 1 Dearborn Square, 6th Floor, Kankakee.

 

Business After Hours, 5:30 p.m., Rad Rides by Troy, 24 E. Third St., Manteno. Call (815) 468-MCC6 to RSVP.

 

School of Cosmetology Grand Re-Opening Celebration, 5-8 p.m., Kankakee Area Career Center, 4083 N 1000W Road (Career Center Road), Bourbonnais.

 

<strong>Saturday</strong>

Beecher Chamber of Commerce 12th Annual Festival of Lights parade, Beecher. Call (815) 946-2261 for details.

 

<strong>Dec. 7</strong>

Christmas, Candlelight and Candycanes: Bed &amp; Breakfast Tours, 1 to 5 p.m., The Magruder House B&amp;B, 691 S. Chicago Ave., Kankakee. $15.

 

<strong>Dec. 9</strong>

BBRCC Business Resource Committee, 1 p.m., Bradley-Bourbonnais Regional Chamber of Commerce, 1690 Newtowne Drive, Bourbonnais. Call (815) 932-2222 for details.

 

<strong>Dec. 10</strong>

Kankakee Regional Young Professions Network @Noon, Noon to 1 p.m., Brickstone Restaurant/Brewery, 557 William Latham Drive, Bourbonnais. Call (815) 933-7721 for details.

 

<strong>Dec. 11</strong>

Business After Hours, 5 to 7 p.m., Acorn Design Source, 815 S. McMullen Drive, Kankakee.