Beecher Honor Roll

High Honor Roll: (Seniors) Noah Berry, Morgen Borst, Brooklynn Burdick, Klaudia Chlebek, Ava Chose, Abigail Collins, Meghan Dabrowski, Charlotte Farrar, Savannah Farrar, Nicholas Flores, Thomas Forrest, Alexis Giannantonio, Natalie Herrera, Tanner Hodac, Faith Howard, Jade Howell, Isaac Imig, Evelyn Jablonski, Brooke Jerkatis, Cammeron Kelley, Willow Kunkes, James Kypuros, Collin Malecha, Chloe Martin, Margaret McDermott, Brayla McKay, Anthony Moran, Daniel Murphy, Ava Olson, Sophia Ortiz, Abrianne Papas, Sophia Pelton, Jenna Pevion, Valeria Raygoza, Jackson Reece, Melody Robles, Hannah Rozwalka, Tayiah Scanlan, Jenna Slay, Maximillian Totos, Logan Wilkins (Juniors) Benjamin Anaclerio, Wences Baumgartner, Dominic Benson, Jakob Blumenthal, Cheyenne Bravo, Mikenna Burdick, Brenda Cabrera, Mia Chavez, Kacper Chlebek, Teagan Claus, Kyler Clegg, Connor Cochrane, Abby Corral, Sadee Cozadd, Madelyn Cramer, James DeMase, Natalia Dominguez, Gabrielle Fezler, Gabino Fonseca-Vazquez, Ava Gaidar, Calla Graniczny, Joleigh Hacko, Makenna Haddon, Isabelle Herrera, Carly Hollendonner, Liliana Irwin, Makenzie Johnson, Kaitlyn Johnston, Brayden Jones, Lanaya Kellum, Samantha Koehn, Kara Kopec, Kaden Kratofil, Elena Kvasnicka, Elizabeth Larsen, Ava Lorenzatti, Lyla McDermott, Katelyn Scherdin, Mary Shapkauski, Andrea Sotelo, Sierra Sparenberg, Lisa Stimach, Aubrey Tiltges, Danny Vallos, Molly Vladika, Carl Webb, Samantha Wilson (Sophomores) Axel Avila, Addison Baker, Mallory Berry, Miguel Corral, Brianna Delacruz, Eduardo Garcia, Paxton Gorcowski, Kathryn Gregory, Noah Hanson, Marixa Hernandez, Lillian Jerkatis, Elaina Kelly, Aisha Lawal, Samantha Loftin, Ben Malecha, Benjamin Mueller, Brayden Murphy, Mila Nikolic, Kayden Norkus, Charlie Nowak, Jaiden Nuccio, Brian Oldenburg, Edwin Perez-Schulte, Jacob Phillips, Isabella Pina, Juan Rodriguez, Luca Sadus, Braelynn Scanlan, Natalie Soch, Cyla Thorpe, Arabella Totos, Selena Vargas (Freshmen) Makenzie Albano, Makenna Albert, Anabella Arroyo, Gianna Bonomo, Shayleigh Brunger, Stanley Detjen, Brett Espinoza, Angelo Fox, Alexandria Groen-Hudspeth, Madelyn Grooms, Fiona Hagan-Storbeck, Kendall Heldt, Reagan Hewitt, Matthew Hurley, Jenna Huskisson, Carmela Irwin, Alexandra Johnson, Annabelle Kapchinske, Zoey Kolosh, Kaylee Kopec, Addison Krakowsky, Lindsey Larkin, Oliver Lause, Benjamin Leib, Alyssa Letke, Ashley Lorenzatti, Raina McKay, Leah Milkint, Ryan Murphy, Trevor Panozzo, Ollie Pearson, Christina Price, Haley Price, Joshua Price, Westyn Richardson, Paityn Riechers, Roberto Rodriguez, Adeline Shapkauski, Jadyn Stout, Jaslynn Vargas, Maxwell Vladika, Katie VonAlven, Nina Wilhelm, Abigail Williams, Grace Wuest, Kaley Zelhart
Honor Roll: (Seniors) Bradley Greer, Tyler Kramer, Aylin Lagunas, Gavin Smith, Whitney Treco (Juniors) Emily Avelar, Bailey Belt, Caitlyn Cramer, Dominick DeFrank, Nathan Heldt, Mareyah Lewis, Mauricio Nuno, Ava Pattenaude, Lilliana Pomaranski, Salvador Solis, Izabela VanDerMolen, Jayden Weishaar (Sophomores) Landon Allen, Ayden Belt, Chasten Clegg, Jordon Cook, Marina Fonseca, Kale Gross, Kylie Huff, Chase Maher, Joseph Marino, Alexa Quintero, Priscila Sotelo, Jayden White (Freshmen) Pablo Avila, Elainna Benson, Jackson Bonham, Brady Cain, Hayleigh Ellevan, Eunice Garcia, Lucas Hernandez, Gabriella Navarro, Caitlin O’Neil, Abigail Williams, Jax Zurek