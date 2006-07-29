Bourbonnais Upper Grade Center
Bourbonnais Upper Grade Center recently announced its fourth quarter Honor Roll.
HIGH HONORS:
Henry Antolik, Marisa Bishop, Daniel Bodemer, Shane Bouquin, Kaylee Breitenbucher, Danielle Callanan, Clara Capriotti, Jenna Capriotti, Neha Chandan, Natalie Chinn, Elise Colclasure, Meghan Cotsones, Jonathan Cruz, Tiffany Davies, Korey Decker, Mitchell Dickey, Samantha Duda, Matthew Ferris, Rebecca Fishman, Cody Gindy, Katelyn Gorak, Laura Graven, Courtney Gray, Melissa Hale, Lindsay Hathaway, Kory Hayes, Jacob Herberger, Aubrey Hove, Kayla Hyde, Ashley James, Elijah Jelinek, Calvin Kang, Michelle Kennedy, Lauren King, Ryan Lambert, Joseph Laskey, Michelle Lehnus, Alec Lueders, Zachary Madsen, Daane Mallek, Joseph Mantarian, Alexander Maurer, Maia McBurney, Colin McDaniels, Blake Meyer, Riley Morris, Samantha Murray, Emma Myers, Maria Nakhasi, Susan Oo, Megan Ouwenga, Dorothy Peart, Brian Phillips, Matthew Piotrowiak, Robert Put, Joshua Reel, Daniel Shear, Kelsey Shimanek, Brittany Showalter, Aylin Sipahi, David Sutherland, Nikil Swaroop, Jack Waldschmidt, George Yonke, Joshua Yonke, Hessen Youssef, Evan Zaucha; Jessica Baker, Pauleta Bassin, Suraj Batish, Ellen Bowen, Savanah Brinegar, Austin Chinn, Tober Corrigan, Yaritza DeLaTorre, Bradly Dionne, Olivia Donley, William Donohue, David Doyle, Brittany Draper, Lisa Ellison, Shea Erickson, Mathew Fox, Jacqueline Frazier, Alyssa Goodall, Rebecca Gremar, Lucas Habeeb, Kristin Harris, Amy Harvoth, Korie Haug, Robin Higgins, Kirstin Hoyt, Emily Kambic, Ryan Keener, Stephanie Kilton, Jaimie Klei, Molly Knapper, Marissa Langlois, Logan LaRocque, Nicholas Laskey, Caitlin Lebeda, Krystal Lewellen, Amelia Linman, Johanna Linman, Mackenzie Mahler, Cydnee Mann, Kamil Matejewski, Trevor Peters, Jared Rutnicki, Casey Schario, Kinzie Schweigert, Roger Simon, John Smith, Shaun Smith, Cole Stirewalt, Zachery West, Elizabeth Wilson, Brianna Wolf; Laine Adame, Maleeqa Anderson, Danielle Beasley, Aaron Blair, Kennedy Bourassa, Joshua Bruner, Travis Bunck, Naina Chandan, Victoria Cohagan, Casey Cotsones, Matthew Cotsones, Brittany Czaplicki, Katherine Delmore, Rebekah DesMarteau, Michael Donley, Nathaniel Ferris, Jonathan Fightmaster, Sarah Fitzpatrick, Thomas Francoeur, Danielle Gilbert, Craig Goodwin, Kyle Hayes, Luke Imbery, Andrew Johnson, Andrew Johnston, Tyler Karraker, Jeffrey Kempen, Kody Klonowski, Zachary Kyrouac, Lauren Langlois, Maxwell Laskey, Michael Laskey, Bailey Mann, William McClure, Janis McGee, Michaylla Meadows, Brianna Miller, Molly Minas, Michael Nay, Carl Nutter, Megan O'Neill, Alexandria Payne, Tyler Ricketts, Gabrielle Rios, Laura Rodas, Sean Rooney, Elizabeth Rowland, Madison Rupert, Daley Schimmelpfennig, Megan Schneider, Gabrielle Smith, Alysa Statler-Milling, Matthew Sutherland, Sarah Vickery, Zachary Wadley, James Webb, Alec White, Jocelyn Wilcox, Dakota Williams, Shane Williams, and Eesha Zaheer.
HONORS:
Dakota Anderson, Kyle Benson, Tyler Bontrager, Matthew Borschnack, Emily Burks, Abigail Butterfield, Nickolas Clott, Shaun Compton, David Costa, Morgan Daniel, Emma Diedrich, Megan Eylander, Spencer Ferguson, Brittany Foote, Tamashe Foy, Joanna Giffen, Amber Harper, Cody Harper, David Harris, Ashley Howell, Taylor Jones, Nathan Lewis, Blake Littrell, Joe Malik, Danielle Mazur, Hannah Myers, Camille Norwick, Brittany O'Neill, Mariah Pavlat, Emily Power, Taylor Provost, Brittany Puffer, Timothy Ravens, Tyler Sasek, Patrick Skeate, Nathan Wadley, Zachary Weidner, Reid Westerhoff, Emily Wilcox, Taylor Williams-Meyering, Nicholas Yoder; Diamond Armstrong, Whitney Bell, Anthony Bohner, Drew Brodien, Brendan Cantrall, Logan Carter, Lindsay Cooke, Garrett DuCharme, Eric Dunbar, Daniela Echeverry, Whitney Edwards, Brittany Engelland, Benjamin Fauble, David Frank, Joseph Gordon, Kyle Hartman, Jason Hines, Connor Hove, Caroline Kohout, Thomas Korsgard, Scott Korthals, Tori Kroll, Kayley LeClair, Douglas Lubieniecki, Jordan Maurer, Devin Mazur, Haley Meents, Holly Modert, Staci Mullett, Katlyn Mulvihill, Courtney Nunn, Bridgett Phelan, Conor Powell, Jonathan Powell, Ashley Raymond, Anna Richardson, Michael Rivers, Samantha Sanders, Brandon Smith, Meghan Spencer, Elisabeth Stone, Tyler Villarreal, Drake Williams, Ashley Wolfe, Taylor Zarifis; Tonia Andreina, Ariel BeDell, Chloe Beyer, Bethany Bodemer, Hannah Bontrager, Kourtney Bridgewater, Dustin Burch, Phillip Caddell, Krista Campbell, Kelsei Chinski, Karen Cronin, Bianca Engelland, Eric Feige, Lindsay Fontaine, Nicholas Geever, Colleen Gifford, Jacob Gingerich, Brian Ginn, Michael Goodwin, Taylor Hall, Jeffery Hamlyn, Joseph Hanks, Samantha Hermen, Stephanie Howell, Casey Imbery, Dylan Jain, Sulma Jimenez, Alex Joines, Justine Josma, Trevor Karnes, Adam Kravat, Megan Lalumendre, Trevor Martinson, Cassandra McKuras, Brandon Meyer, Alexa Michalow, Megan Michel, Jared Morgan, Preston Newberry, Courtney Oliver, Chris Osback, Jacob Pollok, Andrew Porter, Kaeli Regel, Timothy Smith, Nicholas Spencer, Kristina Tamez, Kayla Themer, Travis Turrell, Kaitlyn Umphrey, David Vazquez, Brenda Wilson and Ariel Winholt.
HONORABLE MENTION:
Kendall Bossong, Zachary Boswell, Donald Christensen, Corey Clark, Marissa Connell, Drew Crump, Dylan Decker, Miles Delaney, Emma Diveley, Lane Elliott, Lauren Ervick, Alexis Hanshew, Jazmin Hasty, Alea Heck, Allyssa Lanie, Zachary Larsen, Maegen McCarthy, Matthew Merrill, Meganna Miller, Jenna Mullinax, Megan Nowman, Kyle O'Dell, Rachel Pilgrim, Victoria Rebmann, Dale Scering, Katlyn Schaefer, Austin Senn, Adam Shelley, Ian Shreffler, Alexis Smith, Taylor Sykes, Ramsey Woolard, Alaina Wozniak, Trevor Zaucha; Cote Alcorn, Misty Beland, Drake Carmical, Tyler Carroll, Charles Casek, Abbey Chenoweth, Jacqueline Dabney, Tessa Dattilo, Michael Dusenbury, Benjamin Fightmaster, Brandon Genotte, Nikki Goeddeke, Sarah Graveline, Ryan Guertin, Nathen Hoover, Alexis Johnson, Larissa Johnson, Nicole LaMore, Brooke Leone, Stephanie Marcotte, Kaitlin McCracken, Maha Mohammad, Brandon Moliga, Carolyn Neubaum, Rachel Osmond, Sarah Phillips, Kayleigh Rodewald, Mackenzie Ryan, Allix Sullivan, Zachary Taylor, Nathan Utter, Thomas Waldschmidt, Alvin Weatherford, Kevin Wilder, Travis Woolum; Brianna Aaron, Brittany Aaron, Brittany Beaupre, Gaston Beltran, Alec Bilyard, Joshua Borem, Luke Boudreau, Jessica Brinkman, Steven Clott, Timothy Davis, Antoinette Dilts, Milana Duggan, Elyse Gordon, Kristina Gossett, Megan Graveline, Caleb Henock-Berhanu, Adam James, Mandy Jensen, Brittney Keast, Kendra Klonowski, Abagail Lalumendre, Garrett McLaughlin, Macy Mendez, Julia Mills, Crystal Murray, Juley Osbourne, Alexandra Roop, Jordyn Scoggin, Courtney Smith, Stephanie Smith, Colleen Steeves, Tishia Strand, Matthew Torres, Devon Troupe, Nicholas Washington, Matthew White, Douglas Wilson and Nicole Zacharias.