53 KCC students named to academic honor society

Phi Theta Kappa Honor Society has inducted 53 Kankakee Community College students.

The society, an international academic honor society just for community college student, requires that students have a 3.5 grade point average or better on a 4.0 scale.

Ashkum: Casi Gray, a visual arts transfer major.

Beaverville: Kathy Grohler, a nursing assistant major.

Bourbonnais: Pamela Dunlap, a computer-aided drafting major; Theresa Flores, a psychology transfer major; Rebekah Gallagher, a biology transfer major; Kathy McCabe, a Fast Track Degrees to Success (Business) major; Sandra Marconi, a registered nursing major; Shannon Martin, an associate in arts transfer major; Clyde Miller, a business transfer major; Tony Norwick, a registered nursing major; Maria Razzano, an associate in science transfer major; Nicholas Reid, an associate in science transfer major; Marian Robinson, an associate in arts transfer major; Astrid Rodas, a registered nursing major; Joanna Salvador, an associate in science transfer major; Stacey Snodgrass, an associate in science transfer major; Sarah "Nikki" Vazquez a registered nursing major; and Danielle Vollmer, a registered nursing major.

Bradley: Kathy Corzine, an associate in arts transfer major and Rebecca Ganger, an associate in arts transfer major.

Clifton: Julie Podowicz, a child development major.

Essex: George Persak, a radiography major.

Grant Park: Edward DeVries, a political science transfer major.

Herscher: Tony Howard, a pre-medical/dental/pharmacy/veterinary medicine transfer major.

Kankakee: Kristina Beigh, an associate in science transfer major; Tamara Bell, an electronics technology major; Nicholas Coulman, a business transfer major; James Filipek, a liberal studies major; Maegan Golloway, an associate in arts transfer major; Courtney Harms, a registered nursing major; Meghan McClure, an associate in arts transfer major; Tysha Maxwell, an advanced certificate in child development major; Margaret Pie, an associate in science transfer major; Kelly Sauls, a business management and marketing major; Joanna Thompson, an associate in arts transfer major; Traci Tousignant, an associate in arts transfer major; and Michael VanAllen, an associate in science transfer major.

Manteno: Paula Jett, a Fast Track Degrees to Success (Business) major; Melinda Jones, a practical nursing major; and Michelle Weishaar, a business management and marketing major.

Martinton: Katie Douglas, an associate in arts transfer major.

Mokena: Rebecca Murphy, a radiography major.

Momence: Amy Garrett, a medical assistant major.

Onarga: Susan Crist, an English transfer major and Laura Gomez, a child development major.

Peotone: Rebecca Baker, an associate in arts transfer major.

Seymour: Amber Nibling, a secondary education transfer major.

Sheldon: Annie Burton, a registered nursing major and Rick Carlson, a registered nursing major.

St. Anne: Julia Brewer, a child development major; Judy Harwell, an administrative assistant major; Stephanie Ortman, an associate in arts transfer major.

Watseka: Joy Snyder, an associate in science transfer major.