Grace Baptist Academy has anounced its fourth quarter honor roll.
High honors:
Valinda Slinker, Cassie Schurman, Nicole Rattin, Brandon Owens, Melissa Clevenger, Stephanie Larocque, Jessica Lemenager, Rachel Rattin, Jessica Rust, Venessa Taylor, Emily Duby, Joy Watson, Kathryn Vail and Lydia Johnson.
Honors:
Elizabeth DeGroot, Rebecca Blomer, Amy Lawrence, Rachel Stroup, Sarah Martin, Megan Felber, Stephanie Steele, Allison Treece, Jeana Boswell, Brianna Miller, Eric Wheller and Alyssa Marvin.
Honorable mention:
Clint Ifland, Tom Ascher, Joe Hayes, Carlos Qualls, Nick West, Ashley Surall, Rebecca Wichelt, Carmen Wymore, Samantha Treece, Jimmy Piersma, Eric Marvin, Abigail Lockwood, Drew Hoylman, Savannah Bush, Josh Karalevicz, Chad Ifland, Amber Hughes, Julian Brewster, Kirstin Ashman, Andrew Stroup, Jace Salm, Carrie Rattin, Mellisa Kirby, Adam Abrassart, Alyss Miller, Jaron Jensen, Brenton Brown, Kelly Burns, Ashley Fowler, Elyse Gordon, Wesley Safford, Bryton Ashman, Nathan Finley, Ashley Mascher, John Nutter, Brittany Salisberry and Hollie Wymore.