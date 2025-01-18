Shaw Local

Birth announcements: Jan. 18, 2025

By Daily Journal staff report

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>

<strong>Andrew and Mary Curwick</strong>, Bradley, boy, Caleb John, Jan. 3, second child.

<strong>Nick and Ashley Hansen</strong>, Kankakee, girl, Lucy Kate, Jan. 6, fourth child.

<strong>Luke and Brittany Schmid</strong>, Manteno, boy, Royce Raymond, Jan. 6, second child.

<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>

<strong>Ryne and Jennifer Bessler,</strong> Bourbonnais, boy, Talon James Edward, Dec. 31, first child. The mother is the former Jennifer Goudreau.

<strong>Ameer Holmes and Jacqueline Zavala</strong>, Kankakee, boy, Adreil Ameer, Dec. 31, second child.

<strong>Belen Avalos</strong>, Manteno, boy, Ricardo, Jan. 2, second child.

<strong>Brandon and Ashley Kirk</strong>, Kankakee, boy, Kaiden Asher Bradley, Jan. 3, third child.

<strong>Angel and Claudet Sanchez</strong>, Bourbonnais, boy, Logan Angel, Jan. 3, third child.

<strong>Triston Claypool and Tamirah Pore</strong>, Kankakee, girl, Talani Antionette, Jan. 3.

<strong>Jacob Austin and Angel Mitchell</strong>, Beaverville, girl, Annalise Noa Grace, Jan. 5, third child.

<strong>Antonio Walsh and Abrein Franks</strong>, Kankakee, girl, Autumn Miracle, Jan. 5.

<strong>Michael and Shannon Donohoe,</strong> Bourbonnais, girl, Delilah, Jan. 6, fourth child.