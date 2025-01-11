Western Illinois University dean's list

Several local students were recently named to the fall dean’s list at Western Illinois University, including: Stephen J. Druse, of Coal City, a senior; Matthew G. Rasmussen, Clifton, senior; Maxwell P. Gooding, Watseka, senior; Keira R. Botica, Bourbonnais, senior; Kendall Leeann Hanson, Bourbonnais, sophomore; Callie J. Huffman, Bourbonnais, senior; Kendra R. Hallberg, Kankakee, senior; Leann Nanos, Kankakee, senior; Lindsay Fuquan Bischopink, Manteno, junior; Jillian R. Mulholland, Manteno, senior; Karli J. Wenzel, Manteno, senior; Trenten Mathew Lance, Momence, sophomore; Ashley Jordan Ellerson, Beecher, freshman; Jessica Corrine Ellerson, Beecher, freshman; Cadence M. Johnson, Beecher, sophomore; Isabella G. Been, Manhattan, senior; and Jay P. Fritz, Manhattan, junior.
