Birth announcements: Jan. 4, 2025

<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
<strong>Wes and Amber Sproul</strong>, Bourbonnais, girl, Cora June, Dec. 17, second child.
<strong>Ryan and Jordan Leachman</strong>, Braidwood, boy, Theodore Hayden, Dec. 18, second child.
<strong>Nick Brenner and Breanna Eades</strong>, Danforth, boy, Kohen Wayne, Dec. 18, third child.
<strong>Daequan Travis and Clare Peters</strong>, Clifton, boy, Daequan Jr., Dec. 18, second child.
<strong>Miguel Orozco and Maria Andrade Carmona</strong>, Bradley, girl, Arizbeth Adelina, Dec. 18, third child.
<strong>Ly’jontay Montgomery and Krystal Hernandez</strong>, Channahon, girl, Zieyanna Geneva, Dec. 18, second child.
<strong>Luke Morales and Jessica O’May</strong>, Kankakee, girl, Gianna Rene, Dec. 18, first child.
<strong>Autumn Schoenbeck</strong>, Kankakee, boy, Maverick William, Dec. 19, first child.
<strong>Jacob Cantway and Aubrie Roedl</strong>, Kankakee, boy, Noah Charles, Dec. 19, second child.
<strong>Jacob and Kaitlyn Mahnke</strong>, Bourbonnais, girl, Addison Leslie, Dec. 20, second child.