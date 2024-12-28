Birth announcements: Dec. 28, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
<strong>Mike and Brianne Gowler</strong>, Bonfield, girl, Emerson Marion, Dec. 11, third child.
<strong>Andrew and Abby Rardin</strong>, Kankakee, boy, Haddon James, Dec. 12, second child.
<strong>Brian and Lauren Janssen</strong>, Herscher, boy, Billy Conway, Dec. 13, first child.
<strong>Derenda Ashley</strong>, Bradley, boy, Ny’Aire Casmiri Lee, Dec. 15, first child.
<strong>Jonathan Copeland and Anita Ponton</strong>, Kankakee, girl, Willow Haven, Dec. 16, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
<strong>Darrius Mickey and Amari Laster</strong>, Kankakee, girl, Da’Kota Amoura Unique, Dec. 10, first child.
<strong>Alan Guerrero and Gabriela Macias</strong>, Park Forest, boy, Adrian, Dec. 10, first child.
<strong>Jordan Clasen and Lindsey Lindley</strong>, Bourbonnais, boy, Cooper Nico Wyatt, Dec. 10.
<strong>Mark Hiles and Ella Klaman</strong>, Limestone, girl, Adie James, Dec. 11, first child.
<strong>Jesse Crusch and Adalie Spracklin</strong>, Watseka, girl, River Cheyenne, Dec. 11, second child.
<strong>Shane and Cassidy Cox</strong>, Kankakee, girl, Nova-Rainn Louise, Dec. 11, first child. The mother is the former Cassidy Johnson.
<strong>Justin Stellano and Ashleigh Hoger</strong>, Braidwood, boy, Bentley Levi, Dec. 12, second child.
<strong>Jordun Johnson and Kenya Partee</strong>, Bourbonnais, boy, Josiah, Dec. 14, first child.
<strong>Jerry and Katie Thornhill</strong>, Bourbonnais, boy, Atticus Draco, Dec. 14, fourth child.
<strong>Kane Crecy and Niasia Barker</strong>, Kankakee, girl, Violet Rosalie, Dec. 14, first child.
<strong>Francisco J. Castillo and Zaira C. Prado Bolanos</strong>, Kankakee, boy, Mateo, Dec. 15, fifth child.