Beecher High School honor roll

Beecher High School’s first quarter honor roll includes the following students:
<strong>High honor roll:</strong>
Seniors — Valentin Alcauter, Noah Berry, Morgen Borst, Brooklynn Burdick, Laville Cherry, Klaudia Chlebek, Ava Chose, Abigail Collins, Jace Cook, Meghan Dabrowski, Amelia Dodge, Charlotte Farrar, Savannah Farrar, Steven Fezler, Kevin Flanagan, Kate Flora, Nicholas Flores, Thomas Forrest, Alexis Giannantonio, Alexa Gliva, Isabella Gonzalez, Natalie Herrera, Tanner Hodac, Faith Howard, Jade Howell, Isaac Imig, Evelyn Jablonski, Brooke Jerkatis, Cammeron Kelley, Willow Kunkes, James Kypuros, Aylin Lagunas, Elliot Lindow, Collin Malecha, Chloe Martin, Margaret McDermott, Anthony Moran, Daniel Murphy, Ava Olson, Sophia Ortiz, Jenna Pacelli, Abrianne Papas, Sophia Pelton, Jenna Pevion, Valeria Raygoza, Jackson Reece, Melody Robles, Hannah Rozwalka, Annika Ruelo, Tayiah Scanlan, Joseph Scheetz, Jenna Slay, Gavin Smith, Maximillian Totos and Logan Wilkins.
Juniors — Benjamin Anaclerio, Wences Baumgartner, Bailey Belt, Dominic Benson, Cheyenne Bravo, Mikenna Burdick, Brenda Cabrera, Mia Chavez, Kacper Chlebek, Teagan Claus, Kyler Clegg, Connor Cochrane, Abby Corral, Sadee Cozadd, Caitlyn Cramer, Madelyn Cramer, James DeMase, Natalia Dominguez, Gabrielle Fezler, Gabino Fonseca-Vazquez, Ava Gaidar, Jesse Gerlach, Lillian Gesswein, Gavin Graham, Calla Graniczny, Joleigh Hacko, Makenna Haddon, Nathan Heldt, Isabelle Herrera, Jadyn Hill, Carly Hollendonner, Liliana Irwin, Makenzie Johnson, Kaitlyn Johnston, Brayden Jones, Lanaya Kellum, Samantha Koehn, Kara Kopec, Elena Kvasnicka, Elizabeth Larsen, Ava Lorenzatti, Lyla McDermott, Lia Napierkowski, Lilliana Pomaranski, Katelyn Scherdin, Peyton Serafin, Mary Shapkauski, Sierra Sparenberg, Aubrey Tiltges, Danny Vallos, Molly Vladika, Carl Webb and Samantha Wilson.
Sophomores — Axel Avila, Addison Baker, Mallory Berry, Christina Brown, Chasten Clegg, Miguel Corral, Brianna Delacruz, Eduardo Garcia, Kathryn Gregory, Breanna Haemker, Noah Hanson, Marixa Hernandez, Kylie Huff, Lillian Jerkatis, Elaina Kelly, Aisha Lawal, Samantha Loftin, Chase Maher, Ben Malecha, Joseph Marino, Benjamin Mueller, Brayden Murphy, Mila Nikolic, Kayden Norkus, Charlie Nowak, Jaiden Nuccio, Brian Oldenburg, Edwin Perez-Schulte, Jacob Phillips, Isabella Pina, Alexa Quintero, Juan Rodriguez, Luca Sadus, Braelynn Scanlan, Natalie Soch, Cyla Thorpe, Arabella Totos, Selena Vargas, Michelino Wuest and Yliana Zaragoza.
Freshmen — Makenzie Albano, Makenna Albert, Elainna Benson, Jackson Bonham, Gianna Bonomo, Shayleigh Brunger, Brady Cain, Stanley Detjen, Alexandria Groen-Hudspeth, Madelyn Grooms, Fiona Hagan-Storbeck, Kendall Heldt, Reagan Hewitt, Matthew Hurley, Jenna Huskisson, Carmela Irwin, Alexandra Johnson, Annabelle Kapchinske, William Klekot, Zoey Kolosh, Kaylee Kopec, Lindsey Larkin, Oliver Lause, Benjamin Leib, Alyssa Letke, Ashley Lorenzatti, Raina McKay, Leah Milkint, Abraham MontesdeOca, Ryan Murphy, Trevor Panozzo, Ollie Pearson, Haley Price, Joshua Price, Westyn Richardson, Paityn Riechers, Roberto Rodriguez, Adeline Shapkauski, Jaslynn Vargas, Maxwell Vladika, Katie VonAlven, Nina Wilhelm, Grace Wuest and Kaley Zelhart.
<strong>Honor roll:</strong>
Seniors — Dominic Blair, Mason Diernfeld, Bradley Greer, Nicholas Johnson, Alexander Klekot, Tyler Kramer, Sabrina Sabino and Whitney Treco.
Juniors — Jakob Blumenthal, Julian Gonzalez, Kyle Kasput, Kaden Kratofil, William Melcarek, Mauricio Nuno, Salvador Solis and Jayden Weishaar.
Sophomores — Ayden Belt, Jordan Cook, Logan Diachenko, Marina Fonseca, Brayan Gonzalez, Paxton Gorcowski, Kale Gross, Santino Imhof and Aiden Koenig.
Freshmen — Pablo Avila, Peyton Bernal, Jacqueline Canchola-Nicanor, Jacob Dabrowski, Presley Galvin, Kayla Tutza and Chase Wilkins.