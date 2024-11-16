Central High School honor roll

Central High School, Clifton’s first quarter honor roll includes the following students:
Straight A’s
John Abrassart, Gracyn Allen, Makayla Austin, Julianna Bautista, Haley Behrends, Riley Behrends, Reece Boudreau, Blake Chandler, Alaina Clyden, Molly Grob, Addisyn Hanson, Avery Henrichs, Gabriel Hoogstraat, Savannah Johnson, Lacey Kasper, Ian Kent, Mia Koch Perzee, Charles Kramer, Madison Langley, Joseph Mckinney, Kaedyn Meents, Derek Meier, Kaylee Memenga, Nathan Moenck, Audrey Nordmeyer, Dexter Nordmeyer, Jake Palmateer, Owen Palmateer, Brady Perzee, Anna Poole, Leslie Ramirez, Julianna Rasmussen, Amelia Regnier, Laynie Ruiz, Brooklyn Ryan, Madison Smith, Brenna Spooner, Joseph Thompsen, Conner Unger, Lilian Unger and Lizette Zavala.
Honor roll
Allyson Able, Jace Adams, Cason Allsteadt, Mia Archer, Tyson Archer, Ashlyn Armstrong, Everett Bailey, Garrison Bailey, Kaitlyn Balthazor, Riley Barbieri, Mary Beckman, Charli Beherns, Autumn Behrends, Dallas Behrends, Laine Bennett, Emilee Bernard, Blair Bottorff, Isabella Bruno, Rory Campbell, Grace Cantway, Isabella Corona, Ryland Cote, Evan Cox, Hannah Crouse, Zachary Dale, Jackson Davis, Callie Dietrich, Conner Dionne, Keira Donnelly, Dylan Doris, Victoria Dumas, Natalie Dundas, Payton Elliot, Peyton Epley, James A Eppenstein, Addison Faulkner, Allysa Freeman, Danny Garcia, Nicholas Gifford, Delia Gigl, Kailee Gilbert, Sean Gillespie, Emma Glenzinski, Sandra Gonzalez-Bushell, Gabriela Gossett, Katie Gossett, Lilly Gray, Madyson Grice, Dreya Griffith, Abigail Hanson, Parker Harrison, Connor Hasbargen, Katelyn Hasbargen, Danielle Heimberger, Clayton Hemp, Bryce Hensler, Brett Hoffeditz, Hunter Holm, Corinne Husch, Payton Hutchinson, Emma Jackson, Madyson Jarvis, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Harmony Jones, Logan Kasper, Carter Kelley, Jackson Kelley, Braden Kempen, Jaydyn Kleinert, Emma Koch, Layla Koch, Hannah Kohler, Logan Kuipers, Kaden LaFine, Bryant Lamie, Payton Lamie, Hannah Leclair, Anna Lemenager, Selina Marquez, Eriannah Martinez, Julian Martinez, Perry Mason, Serenity McCauley, Keala McCormick, Joshua Mccurry, Evan McDivitt, Tanner McKee, Abigail Mead, Carson Meister, Lilah Meredith, Aubrey Messer, Ayden Meyer, Macy Meyer, Maya Meyer, Mayson Mitchell, Dante Mumper, Jesus Munoz, Kaden Neveu, Korbyn Nordmeyer, Brody O’Connor, Isabela Ortega, Brock Painter, Giona Panozzo, Griffin Parks, Aidan Paterson, Rayven Perkins, Hunter Perzee, Chloe Peters, Kyler Pettigrew, Ella Ponton, Emily Ponton, Zachary Pooley, Alivia Porter, Morgan Poyner, Lia Prairie, Macray Price, Alexis Prisock, Hunter Radtke, Johnathan Randles, Jacob Rasmussen, Ashton Reiniche, Hailie Renollet, Ella Richie, Derrek Rodriguez, Andrew Rohlwing, Ashtynn Rosenbrock, Madisynn Rosenbrock, Abigail Ryan, Stephanie Salas, Alexis Schultz, Katelyn Schultz, Tyler Shoven, Brady Shule, Adysen Sifrit, Gemma Sifrit, Adalynn Skeen, Libby Smith, Melanie Tamayo, Natalie Tatro, Keagan Taylor, Payton Temple, Mya Tholen, Jake Thompson, Owen Torres, Rocco Trevino, Ella Troli, Marleigh Tryban, Gracie Vergara, Jazmin Vergara, Mariah Vinardi, Noah Vining, Parker Waselewski, Allison Webb, Madison Webb, Carissa Whipple, Alexa White, Ayla White, Bo Wilken, Beau Williams, Lexi Willms, Maeva Winge and Andie Zeedyk.