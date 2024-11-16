Birth announcements: Nov. 16, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Thomas and Sarah Martin, Bourbonnais, girl, Betty Rose, Oct. 30, third child.
Colton and Breanna Bachleitner, Momence, girl, Haddie Marie, Oct. 30, second child.
Marcus Bent and Riley Greenwood, Kankakee, boy, Jonah Romario, Oct. 31, second child.
Brandon and Gabrielle McDaniel, Kankakee, girl, Loucile Gayle, Nov. 1, second child.
Aaron and Anji Bott, Kankakee, girl, Locklyn Reese, Nov. 3, second child.
Ben and Taylor Demack, Bradley, girl, Veronica Rae, Nov. 4, first child.
Jeremiah Shannon and Fantaja Isom, Kankakee, boy, Jeremiah Isaiah, Nov. 5, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Travis Scott and Destiny Karras, Kankakee, girl, Scarlett Rae, Oct. 28, first child.
Jared and Alyssa Schroeder, Cabery, boy, Liam Henry, Oct. 29, second child.
Eliud Belen Sanabria and Yessenia Rojas Guambo, Kankakee, boy, Jire’h Yave’h, Oct. 29.
Adam and Nicole Miller, Sheldon, boy, Maverick David, Oct. 29, first child. The mother is the former Nicole MacDonald.
Jonathan and Kasey Preston, Kankakee, boy, Xander, Oct. 30, second child.
Juan Jose Perez and Elsa Moreno, Kankakee, girl, Emily Isabella, Oct. 31.
Leon Ivy and Sharron Chestnut, Manteno, girl, Noella Arcella, Oct. 31, second child.
Talisha Wade, Kankakee, boy, Sire Nasir, Oct. 31, first child.
Jonathan and Leanne Lookingbill, Bradley, boy, Tobias Wayne, Nov 1, third child.
Rusty and India DuBois Jr, Kankakee, boy, River Joe’L, Nov. 1, second child.
Seth and Alicia Hahs, Bourbonnais, girl, Raelyn May, Nov. 3, first child. The mother is the former Alicia Simon.
David Clayton Jr. and Brittany Para, Momence, girl, Aria Rae, Nov. 4, third child.