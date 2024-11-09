Birth announcements: Nov. 9, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Ty’Juan Howard and Alisha Mays, Kankakee, boy, Ty’sohn Romeo, Oct. 21, first child.
Zachary and Leeanne Powers, Bourbonnais, girl, Hadley June, Oct. 23, second child.
Trevor and Morgan Schultz, St. Anne, boy, Jhett Gibson, Oct. 24, third child.
Crystal Cain, Momence, boy, Larry Gene, Oct. 24, third child.
Brian and Sara Steele, Manteno, girl, Rosie Margaret, Oct. 24, second child.
Darryl Goree Jr. and LaToya Ross, Kankakee, boy, Darryl James, Oct. 25, second child.
Donnie and Kinsey Mabbitt, Sheldon, girl, Karleigh Ann, Oct. 26, second child.
RayShawn Bayne and Alexis Osinaike, Kankakee, girl, Oct. 26, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jared and Jennifer Gigl, Clifton, boy, Aksel Joseph, Oct. 22.
Mariah Taylor, Monee, boy, Messiah Rashawn, Oct. 22, second child.
Manaf Rafati and Rawan Abdallah, Martinton, girl, Basant, Oct. 23, fourth child.
Brian and Jamie Spence, Kankakee, boy, Thomas James, Oct. 24, third child.
Zac Stebic and Allison Demarse, Coal City, boy, Levi Joseph, Oct. 25, first child.
Jennifer Lopez, Kankakee, boy, Leonel Miguel, Oct. 25, first child.
Kyle Terrell and Crystal Sanchez, Bourbonnais, girl, Aviana Joanna, Oct. 26, second child.
Benjamin and Calynn Toberman, Bradley, girl, Stevie Alice, Oct. 26, third child.
Jesus Andrade and Angelica Porras, Kankakee, girl, Maria Luisa, Oct. 27, first child.
Ana Gaytan, Momence, girl, Aleya Ivette, Oct. 27, first child.
Jose Gonzalez and Samantha Duran, Bourbonnais, boy, Elijah Thomas, Oct. 27, third child.
Diego Escobar and Paislee Johnson, Kankakee, girl, Delilah Jayne, Oct. 28, first child.
Raymond Odle and Morgan Hogard, Clifton, boy, Theodore Kristopher, Oct. 28, first child.