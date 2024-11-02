Birth announcements: Nov. 2, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Scott and Carla Chaplinski, Bourbonnais, boy, Levon Bernard, Oct. 16, second child.
Derek and Jessica Jaenicke, Bourbonnais, girl, Elliot Ann, Oct. 16, third child.
Kayla McMullen, Kankakee, boy, Zakai Rashan, Oct. 19, second child.
Noah and Allison Frizzell, Dwight, boy, Asher Andrew, Oct. 21, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Lindsay Stark-Palmer, Braidwood, boy, Orion Alexander, Oct. 15, second child.
William and Sarah Kardosh, Momence, boy, Noah Reiley, Oct. 16, second child.
Michael and Megan Donley, Bradley, boy, Owen, Oct. 16, third child.
Alex Babcock and Megan Ehmen, Bourbonnais, girl, Elizabeth Lynn, Oct. 17, second child.
Cole and Paige Bewsey, Clifton, boy, Lucas Cole, Oct. 17, third child.
Mark Smith Jr and Imani Adell, Bradley, boy, Princeton Ja’Mir, Oct. 18, first child.
Ryan and Samantha Adcock, Bradley, boy, Henry Patrick, Oct. 18, third child.
Paje and Brittany Champney, Bourbonnais, girl, Sloane Juniper, Oct. 18, third child.
Zachary and Kayla Coy, Bradley, boy, Arthur Zachary, Oct. 19, second child.
Julian Chagoya and Leticia Leon, St. Anne, girl, Analia, Oct. 21, first child.