Birth announcements: Oct. 26, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Desmond Droughns and Kelly Martinez, Kankakee, girl, Alani Skai, Oct. 8, fourth child.
Olusegun Ogunwemimo and Oluwafunlayo Osunkoya, Bourbonnais, boy, Timothy Oreofeoluwa, Oct. 10, second child.
David and Jessica Gifford, Bourbonnais, boy, Owen Myles, Oct. 11, second child.
Matthew and Kathleen Williams, Bourbonnais, girl, Lennon Elizabeth, Oct. 12, second child.
Dominic and Abigail Franc, Momence, girl, Sophie Jane, Oct. 13, first child.
Bailey and Morgan Lovelady, Kankakee, boy, Beckham Curren, Oct. 13, first child.
Brian and Brooke Korus, Watseka, girl, Ruby Rae, Oct. 15, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Isaiah Smith and Imani Maxwell, Kankakee, boy, Xavier Maxwell Thomas, Oct. 7, third child.
Curtis Anderson and Shannon Carter, Kankakee, boy, Royal Symir, Oct, 7, third child.
Jesus Garcia and Summer Varela Alvarado, Kankakee, boy, Camilo Jesus, Oct. 8, first child.
Samuel Memenga and Anastasia Newberry, Bourbonnais, girl, Matilda Mae, Oct. 8, second child.
Dustin and Beth Schoenbeck, Monee, girl, Jolene Elizabeth, Oct. 8, first child. The mother is the former Beth Sanstrom.
Tarik Browne and Shatara Williams, Kankakee, girl, Autumn Rose, Oct. 9, fourth child.
Kevin and Amber Willis, Kankakee, girl, Autumn, Oct. 9, second child.
Alexandra Valencia, Kankakee, boy, Jakai, Oct. 11, second child.
Matthew and Kelly Cunningham, Manteno, boy, Landon Michael, Oct. 12, third child.
Devin Rose and Alyssa Golden, Kankakee, boy, Oliver James, Oct. 12, second child.
Michael and Adrianna Melvin, Manteno, boy, Arlo Flynn, Oct. 13, third child.
Stephen Brooks and Asiya Dorsey, Kankakee, girl, Naomi Denise, Oct. 14.