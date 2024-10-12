Birth announcements: Oct. 12, 2024

<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
<strong>Marcus Westerfield and Savannah Harwood</strong>, Watseka, boy, Hudson Kurtis, Sept. 23, third child.
<strong>Austin and Hannah Steinke</strong>, Kankakee, boy, Bennett Robert, Sept. 24, second child.
<strong>Gerrit Osenga and Jilyan Miner</strong>, Kankakee, boy, Graham Ethan, Sept. 26, first child.
<strong>Quaevon Autman and Brayia Golden</strong>, Kankakee, girl, Naomi, Sept. 27, first child.
<strong>Valentin Martinez and Laura Cruz-Contreras</strong>, Bourbonnais, boy, Rafael, Sept. 27, third child.
<strong>J. Jesus Avila and Claudia Sanchez</strong>, Momence, boy, Axel Tadeo, Sept. 27, second child.
<strong>Shakeith Joiner and Tanajah Hill</strong>, Kankakee, girl, Ka’Hari Adore, Sept. 27, second child.
<strong>Erik Mandes and Courtney Wilbur</strong>, Wilmington, girl, Raylee Ann, Sept. 28.
<strong>Uriah Anang and Kashayla Bender,</strong> Kankakee, boy, Kashton Amir Sowah, Sept. 28, third child.
<strong>Shiri Wilson</strong>, Manteno, girl, Noemi Renee, Sept. 28, first child.
<strong>Richard Graniczny Jr. and Bryanna Martin</strong>, Manteno, girl, Raelynn Grace, Sept. 29, second child.
<strong>Evan and Morgan Walsh</strong>, Lake Village, Ind., boy, Dustin Andrew, Sept. 30, first child. The mother is the former Morgan Churchill.