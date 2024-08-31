University of Iowa graduates

Several local students were recently among those graduating from the University of Iowa in Iowa City, Iowa, including:
• Madyson Beasley, of Clifton, Bachelor of Arts in Biology.
• Madeline Bollino, of Braidwood, Bachelor of Arts in Political Science.
• Natalie Durham, of Diamond, Master of Arts in Political Science.
• Brooke Frazier, of Bourbonnais, Doctor of Dental Surgery.
• Natalie Marten, of Wilmington, Bachelor of Science in Radiation Sciences.
• Vanessa Pacholski, of Essex, interdepartmental studies.
• Mason Skidmore, of Bourbonnais, Master of Science in Industrial Engineering.