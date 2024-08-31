Shaw Local

People

University of Iowa graduates

By Daily Journal

Several local students were recently among those graduating from the University of Iowa in Iowa City, Iowa, including:

• Madyson Beasley, of Clifton, Bachelor of Arts in Biology.

• Madeline Bollino, of Braidwood, Bachelor of Arts in Political Science.

• Natalie Durham, of Diamond, Master of Arts in Political Science.

• Brooke Frazier, of Bourbonnais, Doctor of Dental Surgery.

• Natalie Marten, of Wilmington, Bachelor of Science in Radiation Sciences.

• Vanessa Pacholski, of Essex, interdepartmental studies.

• Mason Skidmore, of Bourbonnais, Master of Science in Industrial Engineering.