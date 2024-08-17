Birth announcements: Aug. 17, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Dustin Hale and Morgan Hindman, Bourbonnais, girl, Amelia Dallas Marie, July 31, third child.
Zack Jepsen and Samantha Gaunce, Kankakee, girl, Gracyn Jean, Aug. 1, first child.
Austin and Melanie Bauer, Bonfield, boy, Elliot Leo, Aug. 5, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jose Manuel Mendoza and Pamela Llanas, Kankakee, girl, Eliana Noemi, July 31, first child.
Mark Concordia and Brandi Frazier, Peotone, boy, Keanu Kai, Aug. 1, third child.
Kaden LaFine and Hannah LeClair, Chebanse, boy, Oliver James, Aug. 3, first child.
Noah and Abbey Frerichs, Chebanse, boy, Calvin James, Aug. 4, first child. The mother is the former Abbey Boudreau.
Terry and Jasmine Avalos, Kankakee, girl, Leilani Margarita, Aug. 4, fourth child.