KCC announces president's, honors lists

Kankakee Community College has announced its president’s list and honors list for the summer 2024 term.

To be named to the president’s list, a student must maintain a grade point average of 3.80 or higher and be enrolled in six or more credit hours. To be named to the honors list, a student must maintain a grade point average between 3.25 and 3.79 and be enrolled in six or more semester hours.

<strong>President’s list</strong>

<strong>Ashkum:</strong> Dylan Bailey, Dacia Hibbard and Miya Silfies.

<strong>Aurora:</strong> Julian Chaney.

<strong>Beecher:</strong> Madelynne Oppenhuis, Jacob Reece and Brianna Villarreal.

<strong>Bourbonnais:</strong> Olivia Alejandro, Ava Brosseau, Kenna Brosseau, Brice Davis, Adam DesMarteau, Adam Despain, Trevor Duby, Nathan Ducharme, Aidan Exton, Sarah Fischer, Brantly Fred, Brandon Gleason, Morgan Krause, Carson Long, Kirk Luoto, Carter McCleary, Leila Naser, Richard Neal, Stephanie Quigley, Gavin Quinlan, Owen Riley, Weston Sendra, Teagan Shear, Sean Storer, Matthew Szalmasagi, Sydnee Teague, Sophia Tounas and Kaycee Weidner.

<strong>Bradley:</strong> Tabitha Behnke, Ashley Foltz, Elisabeth Hovel, Maxwell Johnston, Tyler McCarthy, Christopher Roark, Jordan Smith and Robert Sylvester.

<strong>Chebanse:</strong> Diego Gutierrez and Mia Messer.

<strong>Cissna Park:</strong> Madison Hasik.

<strong>Clifton:</strong> Brenda Blankenship, Danyelle Campbell, Hunter Davis, Matthew Kent and Grace Poskin.

<strong>Crescent City:</strong> Joshua Meadows.

<strong>Danforth:</strong> Jessica Nephew.

<strong>Frankfort:</strong> Michael Ward.

<strong>Gilman:</strong> Clarissa Garcia.

<strong>Grant Park:</strong> Jasper Cansler.

<strong>Herscher:</strong> Amber Bauer, Reese Bisaillon, Alyssa Gaddis and Lindsay Sheets.

<strong>Kankakee:</strong> Pavel Andrade, Ravin Autman, Sydney Bushnell, Sindy Cabrera Gutierrez, Leana Davenport, Hayley DelReal, Ethan Dressler, Corey Felton, Angela Garcia, Paiton Hatch, Hailey King, Aaron Knupp, James Langer, Rachel Lash, Abrianna Lewis-Britton, Dayanara Lopez, Gladys Luna, Hannah Mendell, Jessica Merrill, Caroline Noe, Charli Palmateer, Morgan Reed, Patricia Robledo, Amy Saurer, Kamryn Trammell, Renee Turrell, Heather Versetto, Kale Wagner and Brisa Zermeno.

<strong>Manteno:</strong> Nolan Aicher, Eva Heinzel, Marina Leanos, Adelynn Lubben, Allison Martin, Melanie Mulholland, Lauren Murray, Makayla Myrick, Jacob Orr, Jaime Pavesic, Wayne Rybak, Sophia Tedeschi and Skylar Wilkins.

<strong>Martinton:</strong> Magen Hoffner.

<strong>Milford:</strong> MaKaila Gullquist.

<strong>Momence:</strong> Gustavo Rodriguez Torres.

<strong>Onarga:</strong> Luis Carino Crespo, Cristian Munoz and Margaret Thorne.

<strong>Pembroke Township:</strong> Gladys Dixon-Hampton and Eric Springer.

<strong>St. Anne:</strong> Maile Bessette and Robert Lobaugh.

<strong>Sheldon:</strong> Gerard Gonzales.

<strong>Watseka:</strong> Natalee Bruens, Jennifer Cordes, Lucas Dart, Porchea Demers, Heidi Parlich, Ashley Tiffany and Gracie-Ann Yates.

<strong>Woodland:</strong> Donna Hoffner.

<strong>Honors list</strong>

<strong>Bourbonnais:</strong> Hailey Brooks, Madelyn Corzine, Fiona Degedeh, Colin Hanley, Collyn Hopkins, Mireya Leal Resendiz, Anne Matyasec, Marisa McKune, Angel Melendez, Alan Meyers, Madison Meyers, Emma Miller, Jonah Nichols, Joshua Wodarski and Katrina Zettergren.

<strong>Bradley:</strong> Benjamin Paraday, Paityn Peters and Brian Smith.

<strong>Buckingham:</strong> Eden Healy.

<strong>Chebanse:</strong> Emilie Baker, Rylin Handley and Cristina O’Connor.

<strong>Cullom:</strong> Jordyn Deany.

<strong>Danforth:</strong> Mason Conrad and Eleanor Schunke.

<strong>Gilman:</strong> Hayley Gregar.

<strong>Herscher:</strong> Darian Berns.

<strong>Kankakee:</strong> Madison Brimer, Julie Brorsen, Humberto Camargo, Connor Chwaszczewski, Patricia Cossie, Renee Crews, Jeremiah Faulkner, Dominique Hayes, James Holohan, Brandon Medina, Jose Mercado Alvarez, Dylan Mill, Ximena Molina, Adam Nagel, Miguel Ortega, Lizett Salazar, Zoe Sprimont and Belinda Villalobos.

<strong>Manteno:</strong> Trent Goad, Penny Greenlee, Maci Kramerich, Tanner Mason, Sarah Roles, Makailey Shaykin, Isabella Tedeschi, Brooke Timm and Alicia Wood.

<strong>Milford:</strong> Kaydence Kuester and Debra Rudisill.

<strong>Momence:</strong> LaShandra Adams, Sophia Cain, Megan Minor and Kaitlyn Puddicombe.

<strong>Pembroke Township:</strong> Amecia Morgan.

<strong>St. Anne:</strong> Jamie Greene and Cheyanne Williams.

<strong>Sheldon:</strong> Abigail Brammer and Jennifer Pierce.

<strong>Stockland:</strong> Jieun Loney.

<strong>Watseka:</strong> Gabriel Coley, Andy Onnen and Ava Swartz.

<strong>Cedar Lake, Ind.:</strong> Brittany Treacy.

<strong>London, Ontario, Canada:</strong> Nolan McCrossin.