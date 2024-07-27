Bradley-Bourbonnais Community High School honor roll

Following is the spring semester high honor roll and honor roll for Bradley-Bourbonnais Community High School:
<strong>High honor roll</strong>
Gabriel Alvarez, Isabelle Andrade, Kelsi Bade, Sophia Banaag, Benjamin Beutien, Norah Bouferrache, Hope Brammer, Olivia Bray, Owen Brown, Paige Bush, Ashton Cahill, Trevae Carter-Davis, Ava Christopher, Jace Cousins, Gianna Crowley, Morgan Curtis, Kamauri Dabney, Jayden Davis, Olivia Douglas, Blake Dunham, Mia Ecker, Landon Eilers, Madeline Folk, Alyx Gersch, Cameron Gross, Fiona Hiser, Abbie Hofbauer, Thi Minh Thi Huynh, Raegan Jones, Kaitlyn Kenney, Georgia Kohl, Logan LaMore, Aaliyah Lanum, Kessi Le, Shannon Lee, Kenley LeRoy, Demetri Lloyd, Lily Longtin, Timothy Martinez, Mia McAdams, Ailey McCann, Riley McNeal, Sarah Meskis, McKenzie Meyer, Leila Middlebrook, Gianna Milaneses, Alexis Miller, Kieler Minton, Jose Molina, Claire Morrall, Kaylee Morris, Avery Moutrey, Olivia Mullikin, Olivia Nuesse, Haley O’Keefe, Nena Palacios, Alek Perkins, Rachel Petrey, Urva Purohit, Barbara Quiroz Loera, Sylvia Randolph, Teegan Reddy, Jenna Salm, Rheanna Scheppler, Kathryn Schiltz, Bristol Schriefer, Anna Sikma, Gabrielle Smith, Keryn Smith, Christian Sorensen, Jacob Sowder, Quinn Spittal, Kylie Stanek, Eli Swafford, Isabelle Trudeau, Nikki Vasilakis, Kylie Veit, Catherine Vezina, Cassandra Wilson, Ross Wolf, Jacee Yeates, Lilly Argyelan, Kendall Bialecki, Jace Boudreau, Sarah Bouferrache, Sophia Brandenburg, Zeruiah Burts-Wiggins, Olivia Contreras, Adrianna Dactelides, Cooper Daugherty, Nevaeh Davis, Jazzlyn Diaz, Mary Claire Dwyer, Bennett Dykstra, Trent Evans, Jordan Fitch, Samuel Frey, Lucas Garrett, Kyle Gould, Kate Greenlee, Mason Greer, Lydia Hammond, Noah Hobson, Simon Hoekman, Luci Jensen, Ellis Johnson, Libby Johnson, Makayla Johnson, Mikel Ketchum, Pine Kimery, Calvin Kohl, Andrew Kubal, Rylee LaMore, Anais Landin, Nia Lawrence, Kylee Leonard, Nathan Lindsay, Abigail Long, Emily Lyle, Alexis McCullough, Abigail Medina, Ava Mossop, Eric Munyon, Cooper Owensby, Kalynn Paschall, Saloni Patel, Eric Rainbolt, Keira Ramirez, Jiya Rana, Cecily Richardson, Aiyana Ringo, Gracelyn Sadler, Brooke Seimer, Isaiah Sharda, Ezra Soper, Gwyneth Stroo, Kayla Watson, Beatrice White, Zachary Youngblood, Seth Ackerman, Nicholas Allen, Eagan Allers, Emma Baxter, Avery Belluso, Abigail Benoit, Hayden Berens, Kloey Bull, Madison Bullaro, Alexis Busch, Ava Caise, Chloe Cooper, Nicholas Coradetti, Kate Corbus, Asher Crawford, Myah Crawford, Mariah Cummings, James Curtis, TyShawnte Dangerfield, LilyAnne Daniels, Sophia DeCarlo, Clayton DePoister, Maya DeYoung, Josephine Domenget, Aidan Doolin, Brayden Douglas, Trevor Duby, Sydney Erickson, Micah Ervin, Jasmine Failla, Camila Fajardo, Max Fischer, Noelle Foor, Carter Forkenbrock, Reese Freedlund, Dixie Goebig, Haylea Grilli, Natalie Gross, Elijah Hoekman, Shannon Houde, Lyndsay Jemar, Nicholas Johnson, Ireland Kaufman, Logan Kelly, Gavin Kohl, Layne Kolitwenzew, Ajae Konik, Ella Kraemer, Delaney Kreissler, Benjamin Kubal, Livia Lamie, Benjamin Lovell, Landon Luoto, Joel Martinez, Owen McCarty, Alexia McCoy, Frederick McCurty, Jenna McGee, Mallory McTaggart, Quinn Meadows, Madeline Mellin, Madeline Miller, Jesse Minter, Abigail Morrey, Zachary Morrey, Payton Moutrey, Millie Nichols, Cortlynn Ninis, Ava O’Hara, Alexas Ortega, Toby Palacios, Abigail Parson, Isabella Perez, LayLah Perkins, Alyssa Pignatiello, Ana Pignatiello, Isabella Pusateri, Gavin Quinlan, Emory Ragan, Sofia Ramirez, Gabriel Rebmann, Morgan Reddy, Charles Reeths, Mikayla Ryan, Lena Sadler, Christian Sadulla, Ashley Salazar, Jonathan Sandberg, Cooper Sandeno, Hannah Schmit, Ella Schneider, Taveon Seymore, Evan Showers, Lynnia Smith, Eleanor Snipes, Joshua Sorich, Emmeline Sovinski, Jessica Sowder, Kylee Stone, Elaina Storer, Aubrey Summers, Leah Swilley, Emily Sztuba, Hannah Thiele, Ella Walter, Benjamin White, Claire Whittington, Tristin Woods, Shanrong Wu, Megan Yanchick, Zacary Yoakum, Madison Young, Jocelyn Zettergren, Christopher Zilinger, Savannah Zirbel, Brandon Abbott, Keagan Adimado, Nina Antros, Jonathan Barzallo, Dana Benjamin Mauricio, Terra Benson, Taylor Bialecki, Eve Boeckmann, Alex Bonilla, Hailey Bosgraaf, Addysen Brown, Lunden Brown, Kate Cailteux, Allison Chavez, Morgan Chimino, Elizabeth Clary, Trevor Cloonen, Chloe Coddens, Jolie Corral, Kyia Cunningham, Sydney Curtis, Ashlynn Dahl, Brooklyn Daugherty, Louise Delogne, Tara DePoister, Natalie Dobosz, Madelyn Duchene, Madelyn Dykstra, Erik Erlandson, Karime Esparza, Gianna Fasano-Young, Lauren Fortin, Abigail Frausto, Spencer Frey, Lester Garrett, Braden Gibson, Ebenezer Gideon, Shane Gilbert, Adyson Gordon, Naiya Grant, Zoe Gund, Ellie Haggard, Leah Hamende, Oilliamo Hamlin, Haleigh Harvick, William Heil, Hannah Heinstra, Gabriella Hubbs, Jace Hunt, Lucas Irle, Tyler Johnson, Davis Jones, Donald Keller, Joseph Kelly, Miracle Kent, Colin Kestel, Ryan Lane, Keira Lawrence, Jonadab Lawson, James Lazaro, Ly Le, Patrick Leech, Kassidy Lewis, Evan Lilienthal, Emmerson Longtin, Marco Mancenido Anton, Bianca March, Owen Marcukaitis, Caleb McBurnie, Ivy McCabe, Kyla McIntyre, Julia McManimen, Samantha Miller, Eva Morris, Madelyn Mroz, Camden Norfleet, Quintin Nowman, Avrey Nuesse, Aya Obeid, Thomas Offill, Sadie OMeara, Vaari Patel, Ella Perkins, Jackson Pierson, Carissa Pippin, Isabelle Prendergast, Carson Quigley, Logan Rattin, Allison Rayman, Alexander Richards, Ashlyn Rogganbuck, Adilene Russell, Anna-Marie Schelling, Andrew Schweigert, Addison Selucky, Alice Shoup, Conor Sidener, Kilee Sikora, Olivia Simmons, Libby Spaulding, Addison Speer, Avary Tomic, Sarah Toole, Brandon Trejo Gomez, Danica Voss, Eleena Weatherford, Makenzi Whitcomb, Darnel Williams, Tyler Wilson and Caleb Woods.
<strong>Honor roll</strong>
Harrison Adams, Marcelo Aguilar, Yavi Aguillon-Alvarez, Yasenia Alvarez, Amiyah Anderson, Ethan Anderson, Kali Andrews Earling, Jonhatan Armatys, Faylin Arnold, Jett Baker, Chloe Bartkowiak, Sicily Beedle, Destyni Behnke, Jayden Bell, Evelyn Benoit, Eva Berry, Tyrell Berry, Sarah Bolivar, Abigail Bonilla, Darren Boothe, Carter Borneman, Sommer Boswell, Andrew Brenner, Breigh Broughton, Aliyah Brown, Navaeh Brown, Trenton Burge, London Butler, Kolten Byrne, Everett Cannon, Makayla Carline, Carter Casteel, Aadi Chandraya, Madison Chastain, Olivia Chicke, Maegan Chimino, Nicolas Clavijo, Jazalyn Coffee, Tylen Coyle, Niyah Crockett, Paige Curtis, Joshua Danta, Emma Davison, Joshua DeCarlo, Sylvia DeCarlo, Sabrina Dickeson, Sophia Domont, Karrah Donahue, Jackson Durkovic-Schopf, Clent Ellis, Savanna Emling, Fatima Esparza, Landon Eubanks, Nathan Faford, Kierra Findlay, Aiden Fitzgerald, Dana Flores Carmona, Daisha Gay, Brenden Genotte, Wyatt Gibson, Mason Gleason, Emelia Godinez, Collin Gonzalez, Chance Graf, Nathyn Griffin, Kaeleigh Gross, Teagan Haase, Wesley Haggard, Liam Harrington, Dylan Hertz, Zachary Hoffner, Abbigail Hofmann, Nora Hyma, Izel Jaimes Tercero, Ava Johnson, Makinsay Johnson, Faith Kehoe, Grace Kelley, Brody Kelly, Johana Kenison, Mason Kerouac, Lila Koziol, Morgan Kraemer, Joshua Kriticos, Mary Kunz, Samuel LaMore, Alyssa Larios, Jakobe Lawrence, Zachary Lazaro, Nhi Le, Malachi Lee, Micah Lee, Morgan Lemacks, Aiden Lewis, Jacob Lewis, Meyiah Lollar, Lillian Longtin, Kaven Lopez, Lily MacQueen, Phyllicia Mason, Andrew Mathews, Ayden Matteson, Katelynn McBurnie, Bria McCrary, Rylon McCue, Coen McGill, Madyson McKuras, Jayson Mentel, Diva Mercado, Anna Merichko, Semma Mohammad, Samantha Mroz, Lola Munson, Ribhi Mustafa, Storie Myers, Junius Nickens, Madison Olejniczak, James O’Meara, Jason Parker, Cullen Parks, Raziel Perez, Preston Pet, Noah Posing, Sabrina Prado, Liam Purcell, Tyler Purvis, Urijah Radke, Aurora Ramos, Francisca Ramos, Addyson Raper, Aubrianna Rapier, Kindall Rasmussen, Aidan Rayman, Angelica Rebmann, Alexander Reinagle, Peyton Renaud, Izayah Rios-Richey, Anthony Rodriguez, Kiley Rumback, Jacob Ryan, Peytan Sandeno, Jonathan Schafer, Skyler Schneider, Makenna Seimer, Cole Shalley, Abigail Shelton, Holden Shipano, Gavin Sikora, Olivia Skaggs, Lia Slager, Macey Smith, Macy Snoreck, Makayla Sokolsky, Brandon Sumrall, Caleb Sunn, Kavan Surface, Alayna Sykes, Chloe Szepelak, Emma Szobar, Agustin Tafolla, Cierra Taylor-Jensen, Nathan Tharp, Peyton Thomas, Emma Thompson, Courtney Traylor, Allie Trudeau, Jada Vallow-Toliver, Emma VanVoorst, Trenton Ward, Avery Wazny, Ramsey West, Sullivan Westover, Savannah Whittington, Elijah Wiggins, Gavin Williams, Jude Wood, Olivia Woolman, Benjamin Worsham, Bryce Wright, Shaan Zaidi, Avery Adams, Spencer Adams, Humberto Alejandro, Juan Alviter-Velazquez, Dachaun Anderson, Liam Anderson, Jiselle Armstrong, Malik Armstrong, Julius Arseneau, Addison Baasch, Emily Baker, Lilli Balk, Arayah Barnes, Saul Beck, Evelyn Beland, Morgan Belluso, Sanaa Benson, Brooke Bielefeldt, Zuri Bond, Ashley Boudreau, Anthony Boyce, KaMyah Brooks, Pierce Cailteux, Olsen Chavez, Charles Chisum, Jackson Cieslik, Khalan Clemens, Ella Clyden-LaMarr, Audrey Conradi, Franklin Contreras Belisario, Nathan Corder, Tyler Couwenhoven, Carly Cox, Kaden Davis, Porshe Davis, Jania Deal, Michael Deaton, Jaiden DeMik-Jetton, Damien Denton, Davin Fitzpatrick, Addison Fleischman, Tyler Flory, Alyssa Fricke, Kaitlyn Gall, Damon Gash, Madison George, Nidhi George, Brenna Gibson, Sienna Gomez, Danna Gonzalez Cardenas, Martha Grizzle, Lilliana Guardado, Addison Haas, Irelyn Haley, Patrick Henry, Michael Holmes, JoAnna Holt, Emma Hoskins, Luke Hudgins, Londyn Hughes, Shiloh Iwen, Victoria Jimenez Vazquez, Morgan Johnson, Jessa Johnston, Mason Jolley, Joshua Jones, Jacob Kehoe, Mattie Keller, Kassidy Kelley, Austin Kenney, Ian Klipp, Alexander Koziol-Mehrer, Ella Kuntz, Karoline Kuntz, Daisha LaFond, Maxton LaMore, Eli Landess, Amy Lane, Heather Lane, Jude Laney, Kevin Li, Cody Lockwood, Adeline Lopez, Ambar Luchessi, Karlee Maack, Landon Mack, Gianna Magruder, Angelo Maldonado, Joaquin Marin, Mariya Marquez, Brendan Martin, Landon Martin, Liam Martin, Nicholas Martin, Antony Martinez, Serena Martinez, Christian Mason, Latiesha Mason, Logan Maxson, Daisy McCabe, Tristan McCabe, Mason McGuinness, Evelyn McIntyre, Stella McMullen, Jayden Medina, Lacie Mellish, Hunter Metzger, IMonie Mickiey, Peyton Montgomery, Sury Montoya, Charlene Moore, Danny Moss, Ava Moy, McKenna Mullins, Christian Munsterman, Kaedyn Neff, Eduardo Olguin, Liam Olson, Haley O’Malley, Janelle Ortega, Derek Otero Rivera, Caleb Outerbridge, Sydney Palinski, Jamisen Parker, Nerea Pastrana-Revuelta, Jesse Payne, Dayona Payton, Kaedynce Peel, Aiden Penrod, Daniel Perez, Taylor Perry, Cameron Pierce, Hailey Porter, Antonio Potoski, Kate Prairie, Andre Prodoehl, Summer Pruitt, Charles Quigley, Kylie Rapier, Gabriella Rauch-Murillo, Nathan Rieder, Maricella Rios Rodriguez, Paige Robinson, Noe Rodriguez, Alyson Russow, Quade Sadler, Ariana Saldivar, Carter Schoiber, Jonathan Seba-Calan, Marely Serna, Abigail Sforza, Brianna Shelton, Trenton Shelton, Elena Shold, Olivia Showers, Michael Simpson, Collin Skanberg, James Sowder, Abigail Spencer, Aiden Spreitzer, Claire Steinacker, Byron Sumrall, Laylah Swayzer, Omari Taylor, Seth Teague, Antonio Teeter, Tye Thurmond, Dylan Tupayachi Dominguez, Guadalupe Valadez, Elias Vasilakis, Allisyn Wade, Trent Wallace, Samantha Warren, Gavin Warthen, Allison Wasnea, Brayden Watters, Ryne Weakley, Felicity Weglarz, Elizabeth Whalen, Emerson Whittington, Everett Wilkerson, Ava Williams, Peyten Williams, Hannah Wojnowski, Elizabeth Wroblewski, Jasmine Wunsh, Adrian Zaragoza Joaquin, Isabella Zirbel, Isaac Aguilar, Shilinn Ahlquist, Ty Alderson, Wesley Anderson, Andres Andrade, Cayden Arbour, Mark Argyelan, Amanda Barboza, Cora Barmann, Samantha Beauchane, Jacqueline Bedolla, Aidan Bergmann, Jacob Berns, Aiden Beseke, Mikylah Birk, Rhaina Boggess, Cameron Borneman, Maddox Brading, Austin Brady, Connor Brandon, Amya Brown, Mia Brzeszkiewicz, Nathan Buroff, Anthony Burton, Robbie Busick, Natalia Bustos Nolte, Kason Bynum, Jaylah Callaway, Kaden Campbell, Logan Carline, Brianna Carrigan, Kristina Carter, Tanner Casteel, Cristopher Castillo, Jazlyn Ceballos, Allyson Chandler, Kyle Coday, Natalie Coddens, Adam Daniels, Emma Day, Jaya Deal, Ashton Dines, Bailey Dolega, Brynn Dowding, Madeline Dubois, Hope Duckworth, Ayla Dunbar, Owen Entwistle, Matthew Eubanks, Adrianna Failla, Carmen Ferris, Miranda Fiedler Farriols, Calvin Flahive, Mackenzie Forman, Shai Forshey, Addison Fowers, Cody Freitas, Sydney Fritz, Autumn Funk, Madelynn Gall, Jariyah Gates, Amy Gaytan, Makena Geary, Tylor Gilbert, Abigail Glidewell, Ian Greene, Alice Grizzle, Matthew Harris, Justus Hayes, Emma Hofbauer, Oin Holt, Riley Hubbs, Brianne Hyatt, Tucker Jacob, Logan Jenkins, Max Kalin, Mikayla Keast, Claire King, Kendall Kinney, Julia Koerner, Sophia Krause, Tyler Lamie, William Latham, Kayla Leftridge, Thomas Lemacks, Parker Lewis, Olivia Lippelt, Rebecca Marcotte, Nataly Martinez, Saje Massiah, Gianna Mays, Addison McClanahan, Pierre McElroy, Patrick McGinnis, Liam McLean, Madison McNeal, Christopher Mendez-Gonzalez, Rachel Meskis, Nelson Middlebrook, Hannah Miller, Tyler Moore, Vanessa Moss, Tyler Newport, Corey Norris, Tessa Offill, Adrian Orellana, Anujin Otgonbayar, Nickolas Papineau, Regan Patterson, Kaden Pena, Addison Peterson, Isayah Piazza, Ethan Piper, Meara Pizur, Kaleb Posing, Dominick Rabideau, Ashley Ramirez-Garcia, Kristopher Reed, Julian Reyes, Collin Reynolds, Haleigh Richardson, Parker Richardson, Logan Rivard, Iolani Robles, Adrian Rodriguez, Isabella Rodriguez, Christian Salgado, Aaron Sanders, Evan Seimer, Jacob Senesac, Jace Settle, Kylleen Shane, Mason Shaul, Grant Sheely, Jaden Shivers, Jack Siemsen, Jazzlynn Smiley, Bradley Smothers, Grace Spacht, Kaylyn Spero, Mya Springer, Thomas Summers, Kenvontae Sutton, Sawyer Swinford, Zariah Taylor, Jaedin Timms, Monica Trujillo, Kimberly Vahl, Gabrielle Vent, DeNyla Walker, Imani Walker, Maiya Ward, Baker Wargin, Zachary Welch, Rowan Westover, Aiden Whitcomb, Adeline White, Caydence White, Caleb Williams, Emarious Williams-Smith, Zander Witthoft, Annabelle Wright, Mekhi York, Landen Zimmerman, Marquise Aaron, Kendrick Adimado, Isaiah Aldridge, Luke Allen, Jocelyn Alvarado, Matthew Anderson, Kalyn Andrews Earling, Paige Arends, Donavan Arnold, Vanessa Austin, Kalia Baldyga, Josephine Ball, Alaina Banaszak, Niya Barron, Katelyn Baxter, Elizabeth Bebout, Jacob Beck, Allister Beedle, Tyran Bender, Luka Bessette, Kavon Birk, Elliott Blake, Meghan Blake, Averia Blanchette, Chase Boggess, Grace Boothe, Delaney Bosgraaf, Maya Boswell, Anthony Boudreau, Spencer Boudreau, Jade Bouquin-Keele, Christian Boyd, Chilo Brading, Paul Brazeau, Kayla Bright, Karisma Brooks, Marcus Bryant Vinardi, Samuel Chavez, Benjamin Chouinard, Anthony Clark, Brody Clark, Jaeden Clark, Angelina Clevenger, Terah Coiley, Gabriel Collette, Isaac Collette, Giselle Cortez, Kymberly Coy, Calan Darling, Derek David, Alexander DeCarlo, Emily Delaney, Alexander Demchuk, Brynn Devine, Drew DeVore, Faith DeYoung, Jaylen Douglas, Gabriel Earsley, Laney Earsley, Nickolas Ehmen, Carson Eilts, Andrew Felkamp, KiNya Felton, Peter Fetterer, Alaska Fleischman, Cara Fletcher, Chase Fozzard, KeSean Frazier, Kaleb Freyman, Christopher Garcia, Jalen Gay, Addison Godin, Carter Gonzalez, Addyson Goselin, Sadie Grabow, Wyatt Graeber, Reagan Graham, Crystal Griffin, Ta Niya Grundy, Griffin Gund, Bella Hargate, Brandon Harris, Sally Hijab, Gabriel Hobson, Alexander Hoerler, JaBrea Holloway, Zachary Holz, Jace Homberg, Ethan Horn, Dugan Hubert, Serenity Hubert, Aidan Jacob, Madysen Janssen, Chloe Johnson, Lucas Johnson, Piper Johnston, Dimitrios Kapidis, Alexa Keene, Anthony Kemp, Gavin Kent, Ethan Kohl, Isaiah Kuester, Zackariah Kuester, Chase Kuntz, Braden Laakson, Evan Lagesse, Karlie LaGesse-Roach, Laci Lamatsch, Jeremiah Lanum, Emma Lauridsen, Anthony Lazaro Prado, Thang Le, Angel Mancilla, Juliana Mann, Magaly Marin, Oliver Marion, Ciara Martin, Isabella Mattox, Logan May, Lucas McComb, Addison McCrary, Christopher Medina, Joseph Menard, Angel Mendez, Alondra Mendoza, Jonathan Meyer, Reagan Mills, Lucas Morrical, Natalie Morrical, Bryce Morrison, Olivia Morrison, Jonah Nichols, Xander O’Brien, Jack Olson, Tristan Pearson, Elizabeth Pierson, Julissa Pizano Calderon, Emmett Powell, Jack Prairi e, Alysha Prince, Isabel Quiroz, Carlos Quiroz Loera, Marissa Radke, Liliana Ramirez, Camila Robles Quezada, Alan Rogers, Renn Ryan, James Sacks, Lillian Sacks, Bryce Saffer, Antonio Saldivar, Treyson Schoon, Toby Schriefer, Joshua Scott, Noah Sells, Jackson Shelton, Shane Skanberg, Landin Slager, Ethan Smith, Logan Smith, Sherinique Smith, Tyler Snoreck, Lexie Sobek, Cara Solis, Vincent Soper, Margaret Soucie, Austin Stone, Alexander Strand, Robyn Stratton, Aleksandra Szczech, Ashley Taylor, Audrey Thill, Melaina Tholen, Emily Tsirikos, Bobrie Tucker, Ethan Turner, Aaliyah Vargas, Jaylah Vaughn, Meghan Vaughn, Thomas Visage, Julian Walls-Coiley, Madison Way, Ryan Wehrle, Faith Weigand, Caleb White, Kayla Whitman, Mia Whitman, Eliot Wilkins, Grace Williams, Nevaeh Wilson, Ashlynn Witthoft, Braydon Witthoft, Katelynn Witthoft, Jackson Wolf, Jarret Woolman, Braedon Wynne, Alexandra Yeates, Vera Youngsma, Dana Zapata Salazar and Destiny Zilewicz.