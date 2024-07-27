Birth announcements: July 27, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Cody and Saskia Jensen, Manteno, girl, Rae Marie, July 3, first child.
Jesse and Ami Maricle, Kankakee, boy, Brock Richard, July 9, second child.
Lashon Clinton and Jessica Hendershot, Kankakee, boy, Lashon Jr. Deandre, July 11, sixth child.
Dominick and Celina Varvel, Clifton, girl, Mila Elyse, July 12, first child.
Patrick Dalton and Heather Pate, Kankakee, girl, Ivy Quinn, July 15, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Ellen Surprenant and Dillon Mathy, Chebanse, girl, Quinn Antoinette, July 8.
Ben Stahlschmidt and Felisha Ramos, Gilman, boy, Charles William, July 9.
Lorenzo Washington and Christi Hillman, Kankakee, boy, Musa Ilyas, July 9, fourth child.
Terrell Sledge and Araiz Serna, Kankakee, boy, Santos Noel, July 10, first child.
Robert and Tierra Conley, Kankakee, boy, RaeLynn Zahir Kaden, July 10.
Luisantonio and Morgan Baeza, Coal City, girl, AnaLynne Grace, July 10, third child.
Joshua Carr and Mercedes Johnson, Bradley, girl, Cruz Jae, July 11, second child.
Willie Moore and Michelle Johnson, Kankakee, girl, Amiyah Michelle, July 11, third child.
William and Jade Orear, Kankakee, boy, Ripley Hayes, July 11, fourth child.
Jeremy Allison and Sharlee Daniels, Milford, boy, Ryker Benjamin, July 12.
Osvaldo Martinez and Katherine Guzman, Kankakee, girl, Sol, July 12.
Donald Ellis and Megan Greene, Bradley, boy, Nian Soul, July 12, third child.
Corey Derry and Elena Toledo, Bourbonnais, boy, Emilio Roberto, July 14, first child.
Conner Wenzelman and Mary Webber, Bourbonnais, girl, Francesca Mae, July 14, first child.
Billy Garcia and Dominique Minor, Bourbonnais, girl, Dallas Marie, July 14, fourth child.
Aaron and Alexxis Cavender, Bourbonnais, girl, Emmeline, July 15, second child.