University of Illinois at Springfield dean's list

By Daily Journal

Several local students have been named to the dean's list at University of Illinois Springfield for the spring semester, including:

• Olivia Grace Deluca, of Bourbonnais.

• Dakota J. Gordon, of Bradley.

• Abigail Catherine Seeley, of Coal City.

• Angelina Phoebe Seeley, of Coal City.

• Ian Dennis Seeley, of Coal City.

• Brandon Martino, of Gibson City.

• Rebecca Lynn Kennedy, of Manhattan.

