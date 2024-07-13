Shaw Local

People

Olivet Nazarene University honors

By Daily Journal

Several local students were among those honored by Olivet Nazarene University for having been named to the spring semester dean’s list, including:

• Cameron Abbott, of Bourbonnais.

• Eric Akay, of Bourbonnais.

• Rachel Akers, of Bourbonnais.

• Erika Almanza Perez, of Kankakee.

• Julie Appleton, of Coal City.

• Logan Ascher, of Kankakee.

• Alaina Bahr, of Bourbonnais.

• Cole Basick, of Bradley.

• Clara Beardsley, of Bourbonnais.

• Grace Beatty, of Kankakee.

• Paulyn Bernadit, of Bourbonnais.

• Ranulfo Bernadit, of Bourbonnais.

• Leon Berry, of Bourbonnais.

• Dajah Bibbs, of Bourbonnais.

• Olivia Blanchette, of Bourbonnais.

• Alex Bonilla, of Bourbonnais.

• Raymond Boudreau, of Kankakee.

• Layla Boule, of Kankakee.

• Autumn Bruens, of Cissna Park.

• Lily Bruner, of Bourbonnais.

• Brendan Bunte, of Beecher.

• Olivia Cann, of Peotone.

• Abigail Cash, of Gardner.

• Jessica Castle, of Wilmington.

• Bethany Clifton, of Bourbonnais.

• Crystal Coffey, of Piper City.

• Morgan Connor, of Danforth.

• Kate Corbus, of Bourbonnais.

• Paiton Cordes, of Kankakee.

• Kaylee Cote, of Onarga.

• Andrew Crawford, of Bourbonnais.

• Kaytlan Cruz, of Kankakee.

• Brandon Dearth, of Bourbonnais.

• Tara DePoister, of Bourbonnais.

• Matthew Diedrich, of Manteno.

• Jaina Dubbert, of Braidwood.

• Josh Dunbar, of Bourbonnais.

• Madelyn Dykstra, of Bourbonnais.

• Robert Eakins, of Bourbonnais.

• Zane Eldert, of Gilman.

• Robert Elsinga, of Manhattan.

• Shaylin Fann, of Bradley.

• Ryan Feyen, of Manhattan.

• Alexis Fisher, of Kankakee.

• Nathan Foor, of Bourbonnais.

• Josiah Fox, of Bourbonnais.

• Madison Franke, of Grant Park.

• David Garcia, of Momence.

• Juana Garcia, of Momence.

• Eliabe Gideon, of Bourbonnais.

• Shane Gilbert, of Kankakee.

• Alejandra Gomez, of Kankakee.

• Anel Gomez, of Kankakee.

• Jamie Graves, of Kankakee.

• Alexander Gray, of Ashkum.

• Benjamin Green, of Kankakee.

• Emily Greene, of Saint Anne.

• Levi Greenlee, of Bourbonnais.

• Heidi Greer, of Beecher.

• Christina Gross, of Kankakee.

• Jonathan Gutierrez, of Chebanse.

• Kennedy Hall, of Bourbonnais.

• Zachary Hall, of Kankakee.

• Lauren Hamann, of Peotone.

• Mattias Hamilton, of Kankakee.

• Rylan Heldt, of Grant Park.

• Jacqualyn Henrichsen, of Kankakee.

• Jace Homberg, of Bourbonnais.

• Akemi Hori, of Bourbonnais.

• Faith Horn, of Momence.

• Kaylee Ipema, of Beecher.

• Dakota Jackson, of Kankakee.

• Julia Jennings, of Beecher.

• Tyler Jensen, of Bradley.

• Davis Jones, of Bourbonnais.

• Heather Keene, of Kankakee.

• Braiden Kelly, of Momence.

• Caleb Kendregan, of Bourbonnais.

• Hailey King, of Kankakee.

• Julia Kramer, of Beecher.

• Amber Kurtz, of Bonfield.

• Molly Kurtz, of Bourbonnais.

• Margaret Landis, of Beecher.

• Addison Langelett, of Bourbonnais.

• Kirsten Leonard, of Kankakee.

• Marin Lewis, of Bourbonnais.

• Britta Lindgren, of Saint Anne.

• Theresa Lindstrom, of Saint Anne.

• Abigail Lovell, of Momence.

• Amanda Lundmark, of Kankakee.

• Melinda Maass, of Kankakee.

• Logan Mallard, of Bourbonnais.

• Angeline Mancilla, of Bourbonnais.

• Tyler Mann, of Manteno.

• Owen Marcukaitis, of Bourbonnais.

• Sydney Marcukaitis, of Bourbonnais.

• Lucy Martinson, of Kankakee.

• Julia McCully, of Wilmington.

• Monica McGinnis, of Bradley.

• Angela McKibben-Stark, of Kankakee.

• Jimena Medina, of Kankakee.

• Madison Meherg, of Grant Park.

• Delaney Mellish, of Bourbonnais.

• Hunter Meyer, of Watseka.

• Jarrett Meyering, of Bourbonnais.

• Faith Mikos, of Manhattan.

• Duncan Mills, of Saint Anne.

• Yasmine Mohammad, of Bourbonnais.

• Cadin Mollema, of Kankakee.

• Abigail Moore, of Bourbonnais.

• Emma Moore, of Bourbonnais.

• Landon Morrical, of Bradley.

• Ivan Munoz, of Onarga.

• Sophia Murukas, of Bourbonnais.

• Sophie Nagi, of Bourbonnais.

• Kirsten Nargang, of Bourbonnais.

• Christina Nelson, of Manteno.

• Stephanie Nowaczyk, of Herscher.

• Aya Obeid, of Bourbonnais.

• Andy Onnen, of Watseka.

• Madelynne Oppenhuis, of Beecher.

• Ryan Ornelas, of Bourbonnais.

• Ulices Ortiz, of Momence.

• Avery Osborn, of Manteno.

• Lauren Paris, of Bradley.

• Anna Parmenter, of Watseka.

• Kenya Partee, of Bourbonnais.

• Josiah Paynter, of Momence.

• Sergio Pena Pacheco, of Bourbonnais.

• Madison Penrod, of Bourbonnais.

• Jonathan Perabeau, of Bourbonnais.

• Samuel Petersen, of Momence.

• Leah Pettry, of Crescent City.

• Ethan Piacenti, of Bourbonnais.

• Azucena Pina Gutierrez, of Kankakee.

• Sacramento Pina Gutierrez, of Kankakee.

• Keetyn Pine, of Peotone.

• Cameron Potter, of Kankakee.

• Jacob Prescott, of Wilmington.

• Ethan Ragan, of Bourbonnais.

• Evan Ragan, of Bourbonnais.

• Katharine Raspolich, of Kankakee.

• Elena Ray, of Bourbonnais.

• Molly Raymond, of Kankakee.

• Tatum Reddy, of Bourbonnais.

• Jeremiah Renchen, of Manteno.

• Alysandra Residori, of Herscher.

• Samantha Reynolds, of Bradley.

• Courtney Riley, of Bourbonnais.

• Anna Ritter, of Chebanse.

• Julio Ruiz Jr., of Sun River Terrace.

• Emma Russell, of Bourbonnais.

• Alyssa Russow, of Bradley.

• Yoselin Salazar, of Bradley.

• Lesli Santoyo-Medina, of Kankakee.

• Delana Sauerbier, of Momence.

• Trey Schwarzkopf, of Kankakee.

• Marissa Sebastian, of Beecher.

• Kaiya Sellers, of Grant Park.

• Sara Serafimova, of Bourbonnais.

• Madelyn Shear, of Bradley.

• Lia Shomaly, of Bourbonnais.

• Makenzie Shride, of Bourbonnais.

• Estefania Silva Cintora, of Kankakee.

• Rianna Skinner, of Kankakee.

• Cooper Skoumal, of Bourbonnais.

• McKenna Smith, of Bourbonnais.

• Madison Snoreck, of Bourbonnais.

• Jaxon Snyder, of Braidwood.

• Maria Sosa, of Bradley.

• Kiley Sowa, of Wilmington.

• Jack Spittal, of Bourbonnais.

• Kate Spittal, of Bourbonnais.

• Makala Spry, of Bradley.

• Rylie Stroud, of Manteno.

• Kasey Swanson, of Beecher.

• Mackenzie Tamez, of Manteno.

• Paige Tavoletti, of Grant Park.

• Emma Taylor, of Kankakee.

• Alec Toronjo, of Kankakee.

• Ava Tueck, of Kankakee.

• Cole Tueck, of Kankakee.

• Lisa Turner, of Bourbonnais.

• Kyle Weeks, of Bourbonnais.

• Sophia West, of Grant Park.

• Grant Wheeler, of Grant Park.

• Jennifer White, of Ashkum.

• Danae Williams, of Bourbonnais.

• Samantha Wise, of Manteno.

• Elizabeth Wittenborn, of Watseka.

• Alexander Wolfe, of Bourbonnais.

• Mattigan Yuska, of Bourbonnais.