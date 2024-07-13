Olivet Nazarene University honors

Several local students were among those honored by Olivet Nazarene University for having been named to the spring semester dean’s list, including:
• Cameron Abbott, of Bourbonnais.
• Eric Akay, of Bourbonnais.
• Rachel Akers, of Bourbonnais.
• Erika Almanza Perez, of Kankakee.
• Julie Appleton, of Coal City.
• Logan Ascher, of Kankakee.
• Alaina Bahr, of Bourbonnais.
• Cole Basick, of Bradley.
• Clara Beardsley, of Bourbonnais.
• Grace Beatty, of Kankakee.
• Paulyn Bernadit, of Bourbonnais.
• Ranulfo Bernadit, of Bourbonnais.
• Leon Berry, of Bourbonnais.
• Dajah Bibbs, of Bourbonnais.
• Olivia Blanchette, of Bourbonnais.
• Alex Bonilla, of Bourbonnais.
• Raymond Boudreau, of Kankakee.
• Layla Boule, of Kankakee.
• Autumn Bruens, of Cissna Park.
• Lily Bruner, of Bourbonnais.
• Brendan Bunte, of Beecher.
• Olivia Cann, of Peotone.
• Abigail Cash, of Gardner.
• Jessica Castle, of Wilmington.
• Bethany Clifton, of Bourbonnais.
• Crystal Coffey, of Piper City.
• Morgan Connor, of Danforth.
• Kate Corbus, of Bourbonnais.
• Paiton Cordes, of Kankakee.
• Kaylee Cote, of Onarga.
• Andrew Crawford, of Bourbonnais.
• Kaytlan Cruz, of Kankakee.
• Brandon Dearth, of Bourbonnais.
• Tara DePoister, of Bourbonnais.
• Matthew Diedrich, of Manteno.
• Jaina Dubbert, of Braidwood.
• Josh Dunbar, of Bourbonnais.
• Madelyn Dykstra, of Bourbonnais.
• Robert Eakins, of Bourbonnais.
• Zane Eldert, of Gilman.
• Robert Elsinga, of Manhattan.
• Shaylin Fann, of Bradley.
• Ryan Feyen, of Manhattan.
• Alexis Fisher, of Kankakee.
• Nathan Foor, of Bourbonnais.
• Josiah Fox, of Bourbonnais.
• Madison Franke, of Grant Park.
• David Garcia, of Momence.
• Juana Garcia, of Momence.
• Eliabe Gideon, of Bourbonnais.
• Shane Gilbert, of Kankakee.
• Alejandra Gomez, of Kankakee.
• Anel Gomez, of Kankakee.
• Jamie Graves, of Kankakee.
• Alexander Gray, of Ashkum.
• Benjamin Green, of Kankakee.
• Emily Greene, of Saint Anne.
• Levi Greenlee, of Bourbonnais.
• Heidi Greer, of Beecher.
• Christina Gross, of Kankakee.
• Jonathan Gutierrez, of Chebanse.
• Kennedy Hall, of Bourbonnais.
• Zachary Hall, of Kankakee.
• Lauren Hamann, of Peotone.
• Mattias Hamilton, of Kankakee.
• Rylan Heldt, of Grant Park.
• Jacqualyn Henrichsen, of Kankakee.
• Jace Homberg, of Bourbonnais.
• Akemi Hori, of Bourbonnais.
• Faith Horn, of Momence.
• Kaylee Ipema, of Beecher.
• Dakota Jackson, of Kankakee.
• Julia Jennings, of Beecher.
• Tyler Jensen, of Bradley.
• Davis Jones, of Bourbonnais.
• Heather Keene, of Kankakee.
• Braiden Kelly, of Momence.
• Caleb Kendregan, of Bourbonnais.
• Hailey King, of Kankakee.
• Julia Kramer, of Beecher.
• Amber Kurtz, of Bonfield.
• Molly Kurtz, of Bourbonnais.
• Margaret Landis, of Beecher.
• Addison Langelett, of Bourbonnais.
• Kirsten Leonard, of Kankakee.
• Marin Lewis, of Bourbonnais.
• Britta Lindgren, of Saint Anne.
• Theresa Lindstrom, of Saint Anne.
• Abigail Lovell, of Momence.
• Amanda Lundmark, of Kankakee.
• Melinda Maass, of Kankakee.
• Logan Mallard, of Bourbonnais.
• Angeline Mancilla, of Bourbonnais.
• Tyler Mann, of Manteno.
• Owen Marcukaitis, of Bourbonnais.
• Sydney Marcukaitis, of Bourbonnais.
• Lucy Martinson, of Kankakee.
• Julia McCully, of Wilmington.
• Monica McGinnis, of Bradley.
• Angela McKibben-Stark, of Kankakee.
• Jimena Medina, of Kankakee.
• Madison Meherg, of Grant Park.
• Delaney Mellish, of Bourbonnais.
• Hunter Meyer, of Watseka.
• Jarrett Meyering, of Bourbonnais.
• Faith Mikos, of Manhattan.
• Duncan Mills, of Saint Anne.
• Yasmine Mohammad, of Bourbonnais.
• Cadin Mollema, of Kankakee.
• Abigail Moore, of Bourbonnais.
• Emma Moore, of Bourbonnais.
• Landon Morrical, of Bradley.
• Ivan Munoz, of Onarga.
• Sophia Murukas, of Bourbonnais.
• Sophie Nagi, of Bourbonnais.
• Kirsten Nargang, of Bourbonnais.
• Christina Nelson, of Manteno.
• Stephanie Nowaczyk, of Herscher.
• Aya Obeid, of Bourbonnais.
• Andy Onnen, of Watseka.
• Madelynne Oppenhuis, of Beecher.
• Ryan Ornelas, of Bourbonnais.
• Ulices Ortiz, of Momence.
• Avery Osborn, of Manteno.
• Lauren Paris, of Bradley.
• Anna Parmenter, of Watseka.
• Kenya Partee, of Bourbonnais.
• Josiah Paynter, of Momence.
• Sergio Pena Pacheco, of Bourbonnais.
• Madison Penrod, of Bourbonnais.
• Jonathan Perabeau, of Bourbonnais.
• Samuel Petersen, of Momence.
• Leah Pettry, of Crescent City.
• Ethan Piacenti, of Bourbonnais.
• Azucena Pina Gutierrez, of Kankakee.
• Sacramento Pina Gutierrez, of Kankakee.
• Keetyn Pine, of Peotone.
• Cameron Potter, of Kankakee.
• Jacob Prescott, of Wilmington.
• Ethan Ragan, of Bourbonnais.
• Evan Ragan, of Bourbonnais.
• Katharine Raspolich, of Kankakee.
• Elena Ray, of Bourbonnais.
• Molly Raymond, of Kankakee.
• Tatum Reddy, of Bourbonnais.
• Jeremiah Renchen, of Manteno.
• Alysandra Residori, of Herscher.
• Samantha Reynolds, of Bradley.
• Courtney Riley, of Bourbonnais.
• Anna Ritter, of Chebanse.
• Julio Ruiz Jr., of Sun River Terrace.
• Emma Russell, of Bourbonnais.
• Alyssa Russow, of Bradley.
• Yoselin Salazar, of Bradley.
• Lesli Santoyo-Medina, of Kankakee.
• Delana Sauerbier, of Momence.
• Trey Schwarzkopf, of Kankakee.
• Marissa Sebastian, of Beecher.
• Kaiya Sellers, of Grant Park.
• Sara Serafimova, of Bourbonnais.
• Madelyn Shear, of Bradley.
• Lia Shomaly, of Bourbonnais.
• Makenzie Shride, of Bourbonnais.
• Estefania Silva Cintora, of Kankakee.
• Rianna Skinner, of Kankakee.
• Cooper Skoumal, of Bourbonnais.
• McKenna Smith, of Bourbonnais.
• Madison Snoreck, of Bourbonnais.
• Jaxon Snyder, of Braidwood.
• Maria Sosa, of Bradley.
• Kiley Sowa, of Wilmington.
• Jack Spittal, of Bourbonnais.
• Kate Spittal, of Bourbonnais.
• Makala Spry, of Bradley.
• Rylie Stroud, of Manteno.
• Kasey Swanson, of Beecher.
• Mackenzie Tamez, of Manteno.
• Paige Tavoletti, of Grant Park.
• Emma Taylor, of Kankakee.
• Alec Toronjo, of Kankakee.
• Ava Tueck, of Kankakee.
• Cole Tueck, of Kankakee.
• Lisa Turner, of Bourbonnais.
• Kyle Weeks, of Bourbonnais.
• Sophia West, of Grant Park.
• Grant Wheeler, of Grant Park.
• Jennifer White, of Ashkum.
• Danae Williams, of Bourbonnais.
• Samantha Wise, of Manteno.
• Elizabeth Wittenborn, of Watseka.
• Alexander Wolfe, of Bourbonnais.
• Mattigan Yuska, of Bourbonnais.