Birth announcements: June 8, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Devon Lamie and Summer Smith, Chebanse, girl, Skyler Lynn, May 22, second child.
Dwight and Roseann Wyeth, Bonfield, girl, Makayla Ann, May 23, fourth child.
Weston and Shana Wessels, Watseka, boy, Macklin Jack, May 26, second child.
Crystal Baines, Watseka, boy, Sylas Maurice, May 27, eighth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Austin and Carli Newsom, Manteno, girl, Hadley Marie, May 20, third child.
Yetzy Venegas, Kankakee, girl, Alahni Itzel, May 20, second child.
Nicholas and Meghan Miller, Onarga, boy, Theodore Todd, May 22, second child.
Jordan Humphrey and Amy Carruthers, Kankakee, girl, Winifred Joy, May 23, first child.
Vincent and Taylor Velazquez, Kankakee, boy, Wessen Lane, May 23, third child.
David and Paula Knudson, Bourbonnais, boy, Elijah James, May 24, second child.
Jordan and Destiny Recendez, Bourbonnais, boy, Joah Austin, May 24, third child.
Omar Antemate and Abigahil Garcia, Kankakee, boy, Ryan Omar, May 24.
Jose Adame and Olivia Alvarado, Kankakee, boy, Jose Angel, May 25, ninth child.
Kendell White and Tajianna Mallett, Kankakee, girl, Kody Noelle, May 26, second child.