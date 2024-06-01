KCC announces president's, honors lists

Kankakee Community College has announced its president’s list and honors list for the spring 2024 term.

To be named to the president’s list, a student must maintain a grade point average of 3.80 or higher and be enrolled in six or more credit hours. To be named to the honors list, a student must maintain a grade point average between 3.25 and 3.79 and be enrolled in six or more semester hours.

<strong>President’s list</strong>

<strong>Ashkum:</strong> Kendall Bretzman, Veronica Medina, Elizabeth Minard, Amarion Paxton, Carly Perzee and Miya Silfies.

<strong>Atlanta:</strong> Zachary O’Donnell.

<strong>Aurora:</strong> Julian Chaney.

<strong>Beaverville:</strong> Dalton Anderson.

<strong>Beecher:</strong> Alexis Barkus, Dominic Blair, Ariana Fernandez, Juli Gottberg, Mihya Hernandez, Lance Homa, Tyler Kramer, Daniel Murphy and Jacob Reece.

<strong>Bonfield:</strong> Angelo DalCanton, Jackson DalCanton, Caleb Gosse, Connor Lowey and Megan Reilly.

<strong>Bourbonnais:</strong> Emma Acevedo, Rocio Aguillon Navarete, Estelle Audette, Gianna Basile, Allister Beedle, Giovanni Berlongieri, Evyn Berry, Austin Botica, Ellen Branstetter, Hailey Brooks, Yajaira Bryan, Cynthia Burgess, Jordyn Butcher, Allyson Chandler, Caidon Chisum, Savanna Clark, Cerrena Coiley, Gracie Corzine, Madelyn Corzine, Kymberly Coy, Brice Davis, Genesis Davis, Alexander DeCarlo, Detric Dee, Drew Devore, Emmalee Dove, Trevor Duby, Gabriel Earsley, Tyri Ervin, Hannah Eubanks, Aidan Exton, Robert Field, Brittin Fischer, Abraham Flores-Cuen, Brantly Fred, Isabella Fritz, Lydia Garza, Titus George, Natalie Gross, Allyson Haggard, O’in Holt, Brianne Hyatt, Leah Jennings, Emily Jezowski, Madesyn Jimenez, Gary Johnson, Alexa Keene, Aaron Kerouac, Kendall Kinney, Layne Kolitwenzew, Morgan Krause, Katie Kunz, Christina Kutz, Joseph Lamb, Keira Lawrence, Levi Lawson, Aaron Lee, Olivia Lippelt, Sophia Longtin, Kirk Luoto, Josephine Majka, Kiersten Martin, Britany Martinez Santillan, Saje Massiah, Liam McLean, Nicholas Meisberger, Madeline Mellin, Gwendolyn Moran, Karli Morgan, Richard Neal, Katie Newberry, Adam Nickerson, Bryce Nowman, Wyatt Parker, Alyssa Pignatiello, Cole Podis, Stephanie Quigley, Mya Ramdoo, Sofia Ramirez, Owen Riley, Lizbeth Rueda Blanco, Sharli Samuel, Jisela Santos, Teagan Shear, Justin Siemsen, Erik Slowik, Sean Storer, Braydon Story, Grace Strahla, Sophia Tounas, Seth Turner, Sarah Tuttle, Aaliyah Vargas, Lucas Verkler, De’Nyla Walker, Ryan Wehrle and Kaycee Weidner.

<strong>Bradley:</strong> Jacob Anglin, Gabriel Collette, Ericka Duarte, Tiffany Engelland, Ashley Foltz, Shai Forshey, Jordan Fox, Amy Gaytan, Payton Gregorich, Joseph Hoffman, Hanna Hustedt, Leah Johnson, Domonique Joyner, Lee Kessler, Julia Koerner, Tyler McCarthy, Patrick McGinnis, Christopher Mendez-Gonzalez, Donald Moles, Matthew Nuxoll, Sophie O’Brien, Emilia Ordaz, Toby Palacios, Benjamin Paraday, Matteo Paris, Gage Pierandozzi, Dominick Rabideau, Haleigh Richardson, Parker Richardson, Christopher Roark, Treyson Schoon, Brian Smith, Jordan Smith, Robert Sylvester, Keagan Whitaker and Grace Williams.

<strong>Buckingham:</strong> Madison Bertrand, Ezekiel Houberg and Delaney Rogers.

<strong>Champaign:</strong> Benjamin Duncker.

<strong>Charleston:</strong> Ally Bower.

<strong>Chebanse:</strong> Chloe Cassady, Diego Gutierrez, Logan Kasper, Marshall Meyer, Brock Painter, Gracie Vergara and Ella White.

<strong>Cissna Park:</strong> Adam Harris.

<strong>Clifton:</strong> Danyelle Campbell, Matthew Kent, Sophia Kirkpatrick, Aidan Podowicz and Shannon Randles.

<strong>Crete:</strong> Michael Leonard.

<strong>Danforth:</strong> Caroline Davis, Haley Maisonneuve, Jessica Nephew and Madisyn Shambrook.

<strong>Donovan:</strong> Connor Stahlschmidt.

<strong>Effingham:</strong> Tori Budde and Anna Faber.

<strong>Essex:</strong> Alayna Valone.

<strong>Frankfort:</strong> Steven Newton, Christopher Pagliarulo and Michael Ward.

<strong>Gibson City:</strong> Ryan Lattz.

<strong>Gilman:</strong> Julissa Arechiga, Logan Clark, Brittany Dahlman-Bull, Elia Diaz Varela, Noah Manning, Emanuel Melgoza and BayLee Short.

<strong>Grant Park:</strong> Samantha Bradley, Jason Burns, Exia Crowson, Grace Fick, Alexandria Heinberg, Emilio Sandoval, Kale Sellers and Adeline Wackerlin.

<strong>Herscher:</strong> Amber Bauer, Allie Kohl, Justin Wagner and Sarah Warren.

<strong>Joliet:</strong> Alexis Melton.

<strong>Kankakee:</strong> Gavin Allen, Courtney Arnold, Ravin Autman, Guadalupe Batana Martinez, Jilberto Bedolla, Adrienne Bibbs, Ally Bilderback, Jameia Bishop, Emily Blanchette, Jacqueline Bonds, Anthony Boudreau, Sydney Bushnell, Alexandra Calderon, Mariel Camargo, Erasmo Chavez Martinez, Shantee Collins, Meredith Cortes Reynoso, Donald Devine, Emmaleigh Donahoe, Tessa Donnelly, Meredith Drake, Alex Estrada, Delanie Fay, Aidan Fields, Mary Finks, Kylie Followell, Chamron Gaddy, Gerardo Galvez, Angela Garcia, Grace Ghidotti, Jacob Godin, Aidan Gray, Christian Guzman, Samantha Guzman, Benjamin Hale, Paiton Hatch, Emma Haugen, Abigail Haut, Rachel Johnson, Preston King, Aaron Knupp, Mikyla Lawrence, Gladys Luna, Fatima Martinez, Adele Mau-Bridges, Nicole Mauritzen, Jessica Merrill, Yolanda Miguel-Palacios, Kiara Molina, Ximena Molina, Brennan Morris, Coty Morrison, Adam Nagel, Connor O’Malley, June Osborn, Trent Owens, Caleb Peoples, Jade Perez, Gavin Phillips, Jose Luis Pina Gutierrez, Erick Ramirez, Morgan Reed, Roberto Reyes, Patricia Robledo, Sierra Russell, Logan Schejbal, Matthew Shelton, Zoe Sprimont, TyTiana Sutton, Ashlyn Toronjo, Julian Uriostegui, Marisol Varela, Austin Von Rhein, Kale Wagner, Kayla Wheeler, Denica Williamson, Shanice Winston and Brisa Zermeno.

<strong>Manteno:</strong> Nolan Aicher, Aeryn Breazeale, Alexander Carmack, Lauren Daviera, Jessica DeMark, Steven Doig, Alyssa Dralle, Madisen Hall, Autumn Hambrick, Colton Hartman, Natalie Hatalla, Ryan Heppe, Drew Hosselton, Jarod Howard, Joshua Imig, Ciara Jedlicka, Maci Kramerich, Tayler Kressin, Zachary LaRue, Mason Marshall, Emma Masterson, Hannah Miller, Melanie Mulholland, Lauren Murray, Makayla Myrick, Jacob Orr, Anthony Pasqualetti, Jaime Pavesic, Mia Robbins, Lucas Schmidt, Devin Sievert, Nyriah Smith McCurry, Emma Talamonti, Madisyn Vangilder, Nicole Varvel, Gage Velasquez, Jared Walters and Carter Watkins.

<strong>Milford:</strong> MaKaila Gullquist, Mikayla Hand, Benjamin Storm and Stacie Trumann.

<strong>Momence:</strong> David Bickel, Trenton Combs, Ignacio Duran, Stephanie Hagler, Avery Halpin, Rickelle Haut, Lillian Horn, Kynnedy Kulpa, Aaron Matthews, Megan Minor, Josie Newberry, Emeree Roberts and David Workman.

<strong>Monee:</strong> Reymundo Bernardino, Tage Gadomski, Kristina Kissee, Gissel Najera, Ashley Renwick, Ryann Simpson and Madison Tennicott.

<strong>Oak Forest:</strong> Michael Gehant.

<strong>Olympia Fields:</strong> Tonya Exum.

<strong>Onarga:</strong> Stefani Aguilera, Jorge Garcia, Isabel Lunt, Evan Seggebruch and Aubrey Wagner.

<strong>Orland Park:</strong> Alexis Zeznanski.

<strong>Pembroke Township:</strong> Marchello Draine and Quiana Morris.

<strong>Peotone:</strong> Adriana Cabrera, Victoria Corneiller, Isaac Ramirez, Kayden Stone and Julia Verble.

<strong>Piper City:</strong> Jason Dexter and Cheyenne Sifrit.

<strong>Rantoul:</strong> Mackenzie Tome.

<strong>St. Anne:</strong> Logan Chase, Jason Forbes, Luis Galan, Javier Gaytan, Ryan Hardesty, Robert Lobaugh, Connor Lockwood, Kylie Maas, Christina Monroe, Jenna Salzman and McKenna Salzman.

<strong>Seneca:</strong> Krista Eikleberry.

<strong>Shelbyville:</strong> Shannon Price.

<strong>Sheldon:</strong> Brynlee Wright.

<strong>Sun River Terrace:</strong> Terence Autman.

<strong>Thawville:</strong> Caiden Zirkle.

<strong>University Park:</strong> Jai’Quan Lloyd, Jada McKenzie and Malaya Williams.

<strong>Watseka:</strong> Gabriel Coley, Jack Combes, Caden Curtis, Margaret Dickte, Addison Edwards, Natalie Erickson, Jazmin Esquivel, Kelsey Gioja, Annika Greene, Mia Korhonen, Ryan Kunce, Evan LaBelle, Jason Maldonado, Austin Marcier, Andrew McTaggart, Haven Meyer, Sam Munsterman, Lydia Mustered, Moriah Pueschell, Baler Rigsby, Moises Ruiz Rodriguez, Siara Sansone, Samantha Souligne and Ashley Tiffany.

<strong>Woodland:</strong> Donna Hoffner.

<strong>Phoenix, Ariz.:</strong> Hunter Cline.

<strong>Earl Park, Ind.:</strong> David Burdick.

<strong>Kentland, Ind.:</strong> Hayden Davidson.

<strong>Kokomo, Ind.:</strong> Tate Mullens.

<strong>Lowell, Ind.:</strong> Hunter Niksch and Peyton Niksch.

<strong>Roanoke, Va.:</strong> Jamonte Smith.

<strong>Honors list</strong>

<strong>Algonquin:</strong> Nathan Jonas.

<strong>Alsip:</strong> Arianna Harrison.

<strong>Aroma Park:</strong> Nolan Hebert.

<strong>Ashkum:</strong> Sydney Anderson, Dylan Bailey, Christa Hickman, Kaylee Mathy and Tyson Orosco.

<strong>Beaverville:</strong> Gracie Sanders.

<strong>Beecher:</strong> Zachary Baugh, Morgen Borst, Savannah Chose, Bradley Greer, Alaina Grutzius, Jessica Lee and Gabriella Maurizi.

<strong>Belvidere:</strong> Sophia Hulsey.

<strong>Bonfield:</strong> Breanna Cervantes, Alexander Goudie, Tyler Hopkins, Allison Huizenga, Lydia Jackson and Dakota Matthews.

<strong>Bourbonnais:</strong> Jade Anthony, Daniel Bagg, Kylan Baron, Rebecca Beland, Gabrielle Bradley, Marguerite Brown, Lauren Cain, Emily Carroll, Loren Carson, Darren Chiles, Leah Clevenger, Fiona Degedeh, Drake DeYoung, Colin Downs, Claire Drake, Kelly Duda, Mya Eason, Katie Exton, Bobbie Falkner, Andrew Felkamp, Jakira Ferguson, Robert Fetterer, Maria Flores, Rylan George, Heather Gomez, Matthew Guiney, Jesus Guzman Perez, Ashley Hill-Rice, Ashley Jensen, La Naeja Johnson, Robert Johnson, Maxwell Justiz, Jacqueline Klasen, Genevieve Lamie, Luke Laney, Mireya Leal Resendiz, Angela Leathers, Chase Longtin, Grant Longtin, Abby Lorenz, Carter McCleary, Addison McCrary, Kaylee McFarlane, Kyla McIntyre, Marisa McKune, Christopher Medina, Alan Meyers, Emma Miller, Demer Minor, Tyden Minton, Michael Miramontes, Ethanial Molenda, Meghan Morr, Cal Mulder, Leila Naser, Jonah Nichols, Sydney O’Dell, Jack Olson, Emma Palmer, Ella Perkins, Carlos Quiroz, Christian Ramirez-Gonzalez, Mallory Randles, Kylie Rose, Madison Scalise, Madison Schmidt, Jace Settle, Jaden Shivers, Brenda Sorensen, Daniel Sorich, Mya Springer, Michael Stump, Easton Urban, Moriah Varela-Irps, David Whiters, Whitney Williams and Mary Worby.

<strong>Bradley:</strong> Kiara Barnes, Tabitha Behnke, Kindsay Bruce, Michelle Calderon, Jailyn Chavez, Ana Diaz, Bailey Dolega, Adrian Duncan, Dakota Fugere, Isaac Hendrix, Jolie Keith, Eli Kramer, Ethan Long, Nathan Marcotte, Kimberly Montoya, Paris Myhand, Paityn Peters, Katelyn Pierandozzi, Samantha Porras, Sydney Quiroz, Marc Robertson, Jesus Salazar, Elliot Schouten, Jenna Soucie, Hannah Thiele, Max Thompson, Tess Wallace, Lucas Weaver, Bradley Wendling, Morgan Workman, Avery Yason-Martin and Jennifer Zarate.

<strong>Cabery:</strong> Abrie Dyrby.

<strong>Chatsworth:</strong> Mason Ruppe.

<strong>Chebanse:</strong> Maxwell Forquer, Chad Hamblen, Julia Hilgeman, Ethan Izaguirre, Jack Ownbey and Alexsei Zilewicz.

<strong>Cissna Park:</strong> Madison Hasik.

<strong>Clifton:</strong> Ryan Blasey, Noah Lundmark, Tyler Shoven, Jordan Stock and Katelyn Terrell.

<strong>Crete:</strong> Kevin Flores and Jasmine Nelson.

<strong>Danforth:</strong> Mason Conrad, Hunter Hull, Nathaniel Miller, Jessica Silfies, Kiernan Tammen and Lyndon Wilken.

<strong>Decatur:</strong> Lauren Waller.

<strong>Donovan:</strong> Weston Lareau.

<strong>Dwight:</strong> Megan Ochoa.

<strong>East Peoria:</strong> Kaylynn Crotz.

<strong>Essex:</strong> Joseph Leadingham.

<strong>Gilman:</strong> Antonio Diaz, Brian Diaz, Hayley Gregar, Connie Small and Micaela Varela.

<strong>Grant Park:</strong> Addyson Cansler and Kathleen Rodriguez.

<strong>Herscher:</strong> Bennett Crane, Cayden Fowler, Lacy Grigas, Emma Kroesch, Lilly McIntyre, Brooke Siedentop and Cheyanne Williams.

<strong>Kankakee:</strong> Milo Acevedo, Andrea Ambriz Soto, Ivy Anderson, Crystal Andrade, Pavel Andrade, Mia Arseneau, Laura Bell, Amber Bibbs, Albert Boudreau, James Bretzlaff, Julie Brorsen, Sindy Cabrera Gutierrez, Carol Calhoun, Emily Campos Camargo, Avery Chandler, Tamar Clark, Renee Crews, Keith Cross, Bryson Daniels, Claire Deyoung, Danielle Diaz, Elizabeth Fazio, Destiny Flores, Amy Garcia, Juan Garcia, Zaida Garcia, Sarah Goers, Holden Hall, Caleb Haut, Sammantha Hubbard, Keenan Hubly, Traci Jordan, Quinton Kee, Anne King, LaLayla Lee, Jessica Lopez, Yasmin Lozano, Maya Mackey, Lacey McCann, LeighAnn McCasland, Ymoni McClanahan, Laney McCue, Kaitlyn Medina, Hannah Mendell, Hugo Miguel Palacios, Dylan Mill, Faviola Moreno, Omar Muniz-Mora, Yareli Munoz, Kyle Neufeld, Caroline Noe, Yadira Ortega, Charli Palmateer, Yisel Perez Varela, Emily Poremba, Antonio Ramirez, Steven Regas, Millia Riley, Luis Saldana-Munoz, Francisco Sanchez, Nature Shelburn, Arissa Shelton, Curinthian Smith, Tamya Spears, Brandaya Spencer, Christy Steffen, John Strange, Kanesha Teague, Guadalupe Valdez Cruz, Bianca Varela, Luis Vasquez, Liliana Velazquez, Heather Wheeler and Giovanna Zavala-Salazar.

<strong>Ladd:</strong> Tyler Thompson.

<strong>Manteno:</strong> Savanah Baeza, Nicholas Baker, Jacob Bishop, Daniel Boswell, Aidan Brady, Logan Bukowski, Jaimie Demark, Kyla Dombrowski, Korteney Farriols, Kloey Greenwood-Schubbe, Kendra Harvell, Michael Heaney, Nick Hudnall, Ethan Jennings, Elizabeth Kirkpatrick, Trey Malone, Madison McKee, Tyler Mort, Gavin Mulholland, Eve Myers, Madison Ortman, Anthony Pasqualetti, Luis Quiles, Isaac Ravesloot, Megan Riffel, Sarah Roles, Cole Saathoff, Danielle Sannito, Grant Smith, Sidney Stauffenberg, Krista Sutton, Mason Swanson, Trent Tracy and Chloe Vlach.

<strong>Martinton:</strong> Magen Hoffner and Quinn Roberts.

<strong>Milford:</strong> Allison Banta, Vanessa Corriveau, Kaydence Kuester, Charles Pries, Debra Rudisill, Jarid Woodby and Casey Zeibert.

<strong>Momence:</strong> Jesus Belman, Madisen Coakley, Mason Duran, Jake Fitzgerald, Sarah Head, Daniela Hernandez, Autumn Hook, Carter Illum, Alan Lopez, Laela Lopez, Katlynn Moffatt, Brody O’Neill, John Sauerbier, Laura Tatro and Emma Zarate.

<strong>Monee:</strong> Austin Delby.

<strong>Morris:</strong> Jaelyn Wiers.

<strong>Oakwood:</strong> Dalton Hobrick.

<strong>Onarga:</strong> Alberto Ramirez, Ella Rhodes, Yvonne Salazar and Margaret Thorne.

<strong>Ottawa:</strong> Payton Knoll.

<strong>Pembroke Township:</strong> Melanie Aleman and Gladys Dixon-Hampton.

<strong>Piper City:</strong> Emma Creek and Ashley Juarez.

<strong>Plainfield:</strong> Christopher Suchoski.

<strong>Saint Anne:</strong> Maile Bessette, Laketa Clayton, Jeremy Cote, Jennifer Garrett, Kylie Glogowski, Hailey Hadley, Chloe Kearney, Juancarlos Martinez, Kelly Newman, Hannah Salzman, Levis Strassenburg, Arianna Travis and Juan Vazquez.

<strong>Sheldon:</strong> Abigail Brammer, Amber Clyden, Tyler Mitchell and Jennifer Patti.

<strong>Stockland:</strong> Jieun Loney.

<strong>Sun River Terrace:</strong> Jericca Broadnax.

<strong>Thawville:</strong> Christopher Andrade.

<strong>Union Hill:</strong> Hannah Crews.

<strong>University Park:</strong> Kate-Lynn Hodges.

<strong>Watseka:</strong> Haven Barrett, Zakkary Clark, Kaleb Coley, Jennifer Cordes, Emma Donaldson, Jasmine Essington, Zachary Hickman, Briana Koester, Myles Lynch, Stephanie Page, Heidi Parlich, Haylie Peck, Kylee Shoemaker and Courtney Zumwalt.

<strong>Andrews, Ind.:</strong> Cole Martz.

<strong>Fort Wayne, Ind.:</strong> Eve Shultz.

<strong>Hebron, Ind.:</strong> Jackson Peeler.

<strong>New Haven, Ind.:</strong> Leroy Lepper.

<strong>Roann, Ind.:</strong> Kolton Floor.

<strong>Louisville, Ky.:</strong> Cha’vaz Woods.

<strong>Murfreesboro, Tenn.:</strong> Elijah Gerretse-Balek.

<strong>Humble, Tex.:</strong> Noah Mason.

<strong>Lindsay, Ontario, Canada:</strong> Nathan King.