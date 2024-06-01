Birth announcements: June 1, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Seth and Jesselyn Radke, Bourbonnais, boy, Tobias James, May 17, fifth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
David and Tayler Santana, Kankakee, boy, Nico David, May 14, third child.
Thomas LaFond and Destiny Rios, Kankakee, girl, A’Nylah Marie LaFond, May 16, third child.
Caleb and Shayna Tracy, Kankakee, boy, Lincoln Paul, May 17, second child.
Blake and Patti Taylor, Kankakee, girl, Karson, May 17, first child. The mother is the former Patti Curl.
Jerry Cahoe and Erin McGary, Watseka, girl, Claire Renee, May 17.
David Guzman and Kayla Cox, Diamond, boy, Alexander Charles, May 17, first child.
Gavin and Tara Bisaillon, Bourbonnais, boy, Easton Michael, May 20, second child.
Brian and Jill Hills, Cullom, boy, Halston Stephen, May 20, second child.